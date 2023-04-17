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中職》對戰打擊率僅0.065！ 「班長」張志強回憶當年「林智勝殺手」關鍵

2023/04/17 13:43

張志強。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊林智勝昨以代打之姿，完成史上第一的中職生涯300轟里程碑。林智勝生涯戰功無數，各隊投手自然都視其為大敵。不過，林智勝生涯當中最難對付的投手，可說是前統一獅隊「班長」張志強，兩人對戰40打席、31打數，林智勝對戰打擊率0.065、0轟、11度遭三振，張志強堪稱「林智勝殺手」。

林智勝從未開轟過的現役投手中，鄭凱文47打數最多，但兩人交手，林智勝還保有3成62打擊率，面對張志強時，林智勝則是幾乎難以發揮。而張志強生涯一軍成績則是220場出賽（41先發）、防禦率4.60。

張志強2014年球季結束後退役，現為花蓮縣三民國中青少棒隊總教練。回想當年對決，張志強坦言：「當投手會有一種感覺，好像某幾位打者，自己會感覺能夠壓制。我只知道生涯好像對他投得不錯，退役後才知道原來成績是這樣。」

張志強說，有次他很認真問林智勝這件事，得到的回應是關鍵在「出手點」。張志強說：「我記得他跟我說，可能因為準備動作的關係，他在看我出手的角度，會看不太到出手點。他有次還說，後援投手誰上都好，就是不想看到我，我笑著回他：『那我就是在等你代打。』」

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