全中運》台東代表授旗 饒慶鈴：期盼選手發揮最佳狀況超越自己

全中運台東代表隊授旗出征，盼能獲得好成績榮耀台東。（記者陳賢義攝）

〔記者陳賢義／台東報導〕全國中等學校運動會的台東縣代表隊出征新竹縣，縣長饒慶鈴今授旗加油打氣，勉勵選手以平常心出賽，發揮最佳狀況超越自己；饒慶鈴表示，全中運是國高中運動競技的最高殿堂，也是驗收選手平日苦練成果的重要賽事，期盼所有參賽選手發揮日常訓練，賡續台東是體育大縣美名。

代表隊總教練李正淼由饒慶鈴手中接下隊旗，随後帶領所有選手齊聲高喊3聲加油振奮土氣， 台東市長兼縣體育會理事長陳銘風、教育處長林政宏等人到場觀禮。授旗後所有選手將以學校為單位自行前往新竹縣參賽，參賽隊職員共有350人，分戰田徑、柔道、角力、舉重、游泳、射箭、射擊、擊劍、拳擊、自由車、軟式網球、體操競技及滑輪溜冰等13項競技，其中又以柔道、舉重、田徑、滑輪溜冰及角力最被看好，奪牌有望。

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教育處表示，指出，今年代表隊精銳盡出，包括東大體中翁筠捷高女400公尺跨欄，以及胡昊國男跳遠。胡昊在今年原住民運動會以6公尺67獲得第2名，全中運有望奪牌；而台東高中角力吳慧慈、舉重周佳怡及鐵餅董其淳，拿牌機會同樣濃郁；至於陳宜玲歷經重大傷勢復原，此次角逐高女800公尺，盼能藉重返榮耀。另外，台東高中標槍好手邱紹恩入選第5屆亞洲青少年田徑錦標賽國手資格，將前往烏茲別克為國爭光，未參加此次的全中運。

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