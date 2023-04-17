MLB》當樂樂棒在打？小塔提斯3A近3戰6轟 美記者：這有點荒謬了...

This is getting a little ridiculous. Fernando Tatis Jr. is 10 for his last 12 with 6 bombs in 3 games. pic.twitter.com/RFN3k4Cf0O — Jared Carrabis （@Jared_Carrabis） April 16, 2023

〔體育中心／綜合報導〕教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為禁賽緣故只能暫時待在3A出賽，他也展現炙熱的火燙手感不停虐菜，今日再度敲出全壘打，近3戰狂敲6轟，打出不可思議的驚人火力。

今日比賽之前，小塔提斯前2戰合計11打數敲出9安、包括轟出5發全壘打，手感燙到不行。此役教士3A交手洛磯3A，小塔提斯擔任開路先鋒DH，他扮演超猛核彈頭，1下首打席就敲出左外野陽春砲，近12打數狂敲10安、包括擊出6轟，讓棒球記者卡爾比斯（Jared Carrabis）驚嘆：「這有點荒謬了。」

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小塔提斯3下第二打席敲出游擊滾地出局，5下第三打席吞K，7下第四打席擊出左外野安打，9下再度上場打出二壘飛球出局，終場教士3A以3：10落敗。

小塔提斯。（資料照，美聯社）

小塔提斯目前已在3A出賽8場，合計33打數敲17安、包括轟出7發全壘打，貢獻15分打點，跑回11分，僅吞3K，打擊率0.515、OPS1.802，數據相當驚人。

小塔提斯上季於藥檢時被驗出禁藥氯司替勃（Clostebol），遭大聯盟禁賽80場，預計要到美國時間4月20日才會歸隊。

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