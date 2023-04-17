全中運》竹縣首銀自由車個人追逐賽摘下 公路賽將進行交管

全中運新竹縣第一面銀牌昨（16日）出爐，由新豐國中自由車選手謝易錡（中）在國中男子組的個人追逐賽獲得，隊友彭成愷（右2）也在個人爭先賽再獲一面銅牌。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112年全國中等學校運動會，主辦的新竹縣第1面銀牌昨天出爐，由新豐國中自由車選手謝易錡在國中男子組的個人追逐賽獲得，隊友彭成愷也在個人爭先賽摘下1面銅牌；為配合自由車公路賽比賽，台61線新豐段和台3線竹縣路段19日到21日的將先、後進行交通管制，請用路人留意。

新豐國中自由車教練方芬芳表示，獲得這面銀牌十分驚喜，九年級學生謝易錡上國中後參加自由車隊，並擔任隊長，但起初他對自己不是很有信心，從原本略顯發福的身材，操練成結實的少年，更奪得全中運獎牌，不僅是難能可貴的經驗，更肯定選手的表現。

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方芬芳說，同為九年級的彭成愷，先在4月15日的團隊競速賽中，和隊友合力拿下銅牌，16日又在個人爭先賽中獲得銅牌。彭成愷在七年級加入體育班，原先是練桌球，但半年後，發現自己較無在桌球上發揮的空間，因此改練自由車。

教育局表示，場地賽事到4月17日結束，越野賽事4月18日於台中市老外林道登場，公路賽事4月20、21日回到新竹縣的場地，個人計時賽20日於西濱公路舉辦，個人公路賽21日則將挑戰台3線多坡地形。

交通部公路總局第一區養護工程處新竹工務段表示，為配合全中運自由車公路賽，4月19日上午9點到20日下午4點，將封閉台61線北上65k~50k（新豐至永安）主線及新豐一匝道，請用路人提前改道台15線及台61線平面側車道行駛，並於47K（永安）入口匝道返回主線車道北上續行。

另配合同樣賽事，4月21日上午6點到下午3點，於台3線59k~93k（關西至峨眉）採取單向動態交通管制，請用路人提前改道行駛。

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