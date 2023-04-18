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NBA》新賽季豪砸逾150億？ 美媒曝勇士休賽季首要目標

2023/04/18 07:08

K.湯普森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著賽季即將進入尾聲，許多球員的合約問題也成為各隊高層夏天的重要工作，其中明年會成為自由球員的K.湯普森（Klay Thompson）就被美媒爆料勇士將開大約留下他。

雖然K.湯普森要到2024年夏天才會成為自由球員，但《ESPN》資深記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上指出，據相關消息指出，剩下一年合約的K.湯普森將在今年休賽季獲得一份新的頂薪合約做為這幾年的獎賞。

此外沃納洛斯基補充表示，若最終勇士選擇跟K.湯普森續約同時D.格林（Draymond Green）也執行球員選項的話，那最終勇士可能得面對的是一年超過5億美元（約150億台幣）的團隊薪資及豪華稅支出。

K湯本人在本賽季開始前接受訪問時曾表示並不擔心自己的續約問題，而是希望透過場上的表現來證明自己的價值。而K.湯普森確實證明了自己的身手，在經歷過去幾年的傷病缺席後，今年打了69場比賽，繳出場均21.9分（生涯第三高）、4.1籃板（生涯新高）的成績，同時也以單季生涯最高的301顆三分球成為NBA史上第三位單季投進超過300顆3分球的球員。

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