中職》1分鐘賣249萬！ 林智勝300轟紀念雕像超搶手

林智勝紀念公仔在粉絲反應後於今天補上他手部的刺青。（圖片取自味全龍臉書粉專）



〔體育中心／綜合報導〕味全龍「大師兄」林智勝在昨天敲出中華職棒史上前無古人的生涯例行賽第300支全壘打，味全龍球團也特地為他製作限量300支的造型雕像，並於今天晚間6點開放預購，有粉絲在粉專上透露，該雕像才1分鐘就被賣光。

林智勝在昨天於桃園棒球場面對樂天桃猿的強投豪勁代打上陣，敲出生涯對陣首安，同時也是一發三分砲，一棒將比數拉開到4：0領先，這也是他在中華職棒生涯的第300支全壘打，繼去年以290轟超越張泰山後，繼續將中職全壘打王的障礙持續提高。

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味全龍在昨天就於粉專上宣布推出限量販售300支、售價新台幣8300元的「林智勝 #HEROIC 300轟造型雕像」，該雕像由應對視覺設計，3D原型則找對玩具公仔有豐富經驗的極程文創協力打造。不過一開始該雕像的圖案上，林智勝的手部並沒有刺青，在經過粉絲反應後，球團今日便釋出已經補上刺青的圖像，獲得粉絲們的正面回饋：「果然納入大家的建議補上刺青了！」、「昨天公佈手上沒刺青，今天上架新圖有刺青了，給個大讚！」

在今天晚間6點，林智勝造型雕像預購時間開始不久後，粉絲團就能看到購買到的粉絲發文分享喜訊。不過也有粉絲向隅，留言提到：「果然秒殺完售了！ 」、「結果一分鐘就被秒殺」、「沒有搶到QQQQQ」、「有人有搶到願意割愛嗎~~~~QQ」、「秒殺售完，殘念」。

目前官網顯示林智勝的300轟限量紀念公仔已經完售。（圖片擷取自官網）

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