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MLB》用打擊王換來的王牌太強！ 傳雙城將捧上22.4億延長約

2023/04/17 22:27

雙城預計將與羅培茲簽下4年7250萬美元的延長合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季透過交易從馬林魚轉戰雙城隊的羅培茲（Pablo Lopez）開季表現優異，預計他也將收到雙城隊一紙4年7350萬美元（約新台幣22.4億）延長合約。

馬林魚隨隊記者米許（Craig Mish）透露雙城隊即將續約羅培茲的消息，預計雙方很快就會達成協議。目前羅培茲在生涯第3個薪資仲裁年，新的延長合約將涵蓋他最後一個仲裁年及3個自由球員年，會把27歲的羅培茲一路綁到31歲。

羅培茲在休賽季被雙城透過交易網羅入陣。當時雙城為了補強先發，將甫奪下美聯打擊王的阿拉耶茲（Luis Arraez）送往需要打擊火力的馬林魚隊，換來羅培茲以及17歲外野手B.喬里奧（Byron Chourio）與當時馬林魚農場排名第5的內野手J.薩拉斯（José Salas）。

上個賽季羅培茲在馬林魚先發32場，主投180局送出174次三振與53次四壞保送，拿下10勝10敗，防禦率3.75，已經是相當穩定的表現。不過本賽季羅培茲在雙城的前4場先發展現王牌身手，26局投球送出33次三振是目前聯盟三振王，而且僅有6次四壞保送，防禦率僅1.73。

本季羅培茲脫胎換骨的原因可能在球速的提升與球種的改變，羅培茲今年的四縫線直球均速來到95.4英哩，比去年93.6英哩快了接近2英哩。不僅如此，羅培茲今年還在自己的武器庫加了一顆橫掃滑球（Sweeper）做為主力變化球，用量來到21.9%，被打擊率僅0.111，揮空率（Whiff%）高達50%。

根據官方資料顯示，上個賽季羅培茲並沒有使用橫掃滑球，而是使用變速球作為他的主力變化球，使用量高達35.3%。本賽季羅培茲將橫掃滑球作為主力變化球後，變速球的使用量下滑到19.8%成為用量第二多的變化球，而這顆變速球的被打擊率則從上季的0.220驟降至0.048，表現相當出色。

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