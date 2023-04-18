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大谷翔平因雨投2局助天使止敗 張育成無緣對陣

2023/04/18 05:36

〔中央社〕大聯盟日籍球星大谷翔平今天先發主投，因雨僅投2局失1分，打擊則敲2支安打，助洛杉磯天使以5比4險勝波士頓紅襪，止住3連敗。效力紅襪的張育成未出賽，無緣與大谷交手。

天使1局上攻勢不斷，整整打一輪。第2棒大谷翔平敲安打後，沃德（Taylor Ward）靠觸身球上壘，倫福洛（Hunter Renfroe）接著棒打老東家，轟出飛越芬威球場左外野「綠色怪物」的3分砲。天使隨後靠保送、安打進占得點圈，再以高飛犧牲打添一分。

大谷翔平1局下控球不穩，保送紅襪首棒打者後兩度暴投，瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）接著擊出內野滾地球，送回三壘跑者，紅襪扳回一城。

天使2局上攻勢再起，大谷翔平以安打將大聯盟生涯首安出爐的隊友尼托（Zach Neto）送上三壘，倫福洛接著擊出游擊防區緩慢滾地球，天使再下一城。

這場比賽適逢年度波士頓馬拉松而安排在上午進行，但因雨延後近一小時才開打，3局上天使進攻時雨勢加大，比賽中斷了1小時25分。

大谷翔平前2局送出3次三振，未被敲安打。比賽恢復後由牛棚接手，「二刀流」的他專心打擊，全場5打數2安打；投球無關勝敗，防禦率從賽前傲視大聯盟的0.47升至0.86。

值得一提的是，大谷翔平與3月一同代表日本隊奪得世界棒球經典賽（WBC）冠軍的紅襪打者吉田正尚首度在大聯盟賽場上演投打對決。兩人1局下遭遇，大谷取得球數領先後飆出時速98.4英里（約158.4公里）四縫線快速球，吉田揮空，遭三振出局。

旅美好手張育成連5戰先發後在這場坐板凳，近4年大聯盟生涯仍沒有與「投手大谷」交手的紀錄。

比賽恢復後天使打線熄火，紅襪未再失分，且6局下憑著赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打、麥蓋爾（Reese McGuire）內野安打攻下2分，以7轟暫居美國聯盟全壘打王的德佛斯（Rafael Devers）9局下以安打助紅襪再添一分。

但天使在緊要關頭守住城池，成功避免4連戰遭橫掃。天使止敗後勝率重回5成，接下來將赴紐約與洋基隊進行3連戰。（編輯：陳彥鈞）1120418

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