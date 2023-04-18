MLB》大谷因雨先發2局仍助天使止3連敗 張育成坐滿板凳無緣對決

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平今天「雙刀出鞘」，客場面對紅襪之戰，卻受到現場雨勢影響，讓比賽一度中斷1小時25分，也讓「投手大谷」只投2局失1分就退場。天使最後以5比4擊敗紅襪，避免4連戰遭橫掃。台灣好手張育成則是整場坐滿板凳，沒有出賽。

這場比賽原定當地時間上午11點10分開打，但受到雨勢影響，延後54分鐘才開打，也讓比賽延至當地時間中午12點06分才正式開打。

請繼續往下閱讀...

天使球星大谷翔平。（法新社）

天使隊開賽靠倫弗洛（Hunter Renfroe）的三分砲、以及祖利（Brandon Drury）的高飛犧牲打，單局得到4分。大谷翔平1局下控球不穩，開賽先丟保送後，連續發生2次暴投，對方跑者上三壘，1出局後紅襪靠瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）的滾地球護送拿到1分。

天使隊2局上攻勢再起，大物尼托（Zach Neto）擊出生涯首安、下一棒的大谷翔平也敲安，讓天使攻佔一、三壘，1出局後倫弗洛敲滾地球護送再拿1分。

不過到了第3局時，現場下起大雨，讓比賽暫時中斷約1小時25分，由於比賽長時間暫停，也讓大谷退場休息，天使隊在第3局就換戴維森（Tucker Davidson）後援。

現場受到雨勢影響，一度中斷比賽。（美聯社）

紅襪隊在6局下靠赫南德茲（Enrique Hernandez）的高飛犧牲打、馬怪爾（Reese McGuire）內野安打追回2分，9局下紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）敲安再拿1分，天使最後仍驚險守住勝利。

總計「投手大谷」只投2局失1分，沒有被敲安，送出3次三振、1次保送，賽後防禦率為0.86；而「打者翔平」5打數2安，跑回1分，賽後打率為0.298。

此外，大谷翔平在首局對決日本國家隊戰友、紅襪日籍好手吉田正尚，最後用一顆98.4英里（約158.4公里）的速球三振吉田正尚；而吉田正尚此役4支0，打擊率下滑至0.186。

天使隊贏球後，戰績8勝8敗回到五成勝率，也中止近期的3連敗，避免被紅襪橫掃。

天使球星大谷翔平。（美聯社）

天使隊贏球。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法