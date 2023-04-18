晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》好糗！大谷穿外套跑壘拉鍊卻卡住 讓外國網友笑翻（影音）

2023/04/18 08:21

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平今天「雙刀出鞘」，客場面對紅襪之戰，由於下雨、外加現場溫度約華氏50度（約攝氏10度），讓大谷翔平罕見在跑壘穿著外套，大谷卻一度無法拉上拉鍊，引發熱議。

大谷翔平首局敲安上壘後，他穿著外套以便保暖，這是自國家聯盟去年採用指定打擊制後，首度再看到跑者穿外套跑壘。但大谷無法順利把拉鍊拉起來，這也讓他把外套脫掉，讓天使隊一壘跑者指導教練拿著，不過大谷之後仍找到機會「穿好」外套。

大谷翔平（右）。（今日美國）

許多外國球迷紛紛笑說，「所以他是人類阿！」、「有一件事情是大谷翔平人生做不到的，拉上夾克的拉鍊」、「這是正常人第一次能和大谷翔平產生共鳴」。

大谷翔平賽後表示，自己很想穿外套，但不知道穿外套的時間，是否算在投球計時器的範圍內。大谷也說，和裁判確認後，才知道穿外套的時間不會算在投球計時器內。

天使隊最後以5比4贏球，「投打大谷」投2局失1分無關勝敗；「打者翔平」5打數2安、跑回1分，賽後打擊率為2成98。

大谷翔平（右）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。