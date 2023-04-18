MLB》好糗！大谷穿外套跑壘拉鍊卻卡住 讓外國網友笑翻（影音）





Zip a jacket



pic.twitter.com/OQSWWimIuY — Shawn Spradling （@Shawn_Spradling） April 17, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平今天「雙刀出鞘」，客場面對紅襪之戰，由於下雨、外加現場溫度約華氏50度（約攝氏10度），讓大谷翔平罕見在跑壘穿著外套，大谷卻一度無法拉上拉鍊，引發熱議。

大谷翔平首局敲安上壘後，他穿著外套以便保暖，這是自國家聯盟去年採用指定打擊制後，首度再看到跑者穿外套跑壘。但大谷無法順利把拉鍊拉起來，這也讓他把外套脫掉，讓天使隊一壘跑者指導教練拿著，不過大谷之後仍找到機會「穿好」外套。

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大谷翔平（右）。（今日美國）

許多外國球迷紛紛笑說，「所以他是人類阿！」、「有一件事情是大谷翔平人生做不到的，拉上夾克的拉鍊」、「這是正常人第一次能和大谷翔平產生共鳴」。

大谷翔平賽後表示，自己很想穿外套，但不知道穿外套的時間，是否算在投球計時器的範圍內。大谷也說，和裁判確認後，才知道穿外套的時間不會算在投球計時器內。

天使隊最後以5比4贏球，「投打大谷」投2局失1分無關勝敗；「打者翔平」5打數2安、跑回1分，賽後打擊率為2成98。

大谷翔平（右）。（美聯社）

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