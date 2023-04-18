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NBA》史上第二年輕 灰熊禁區悍將獲選年度最佳防守球員

2023/04/18 08:59

J.傑克森獲選年度最佳防守球員。（資料照，USA TODAY Sports ）

〔體育中心／綜合報導〕NBA稍早公佈了今年的年度最佳防守球員，最終由灰熊禁區悍將J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）獲選，同時他也成為了史上第二年輕獲得該獎項的球員。

J.傑克森共獲得了56張的第一名選票，最終以總分391分力壓其他候選人得獎，公鹿老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）獲得31張第一名選票拿到309分排第二，騎士禁區新星莫布里（Evan Mobley）則以101分排第三，其餘包含勇士格林（Draymond Green）、熱火艾德巴約（Bam Adebayo）都有入選，不過總分都未破100。

《ESPN》指出，本季J.傑克森在場上時，灰熊隊每100回合只丟106.6分，對手禁區命中率也僅有44%，此外J.傑克森還是在設有最佳防守球員後，第4位平均有3阻攻1抄截的獲獎球員，另外3位分別為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、羅賓森（David Robinson）、以及華勒斯（Ben Wallace），3人皆為名人堂球星。

J.傑克森以23歲又7個月之齡獲得年度最佳防守球員，史上第二年輕，過去包含羅伯森（Alvin Robertson）、雷納德（Kawhi Leonard）、霍華德（Dwight Howard）都在23歲拿到該獎項，其中霍華德仍是目前最年輕紀錄保持人。

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