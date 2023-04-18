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MLB》上午11點的比賽讓大谷翔平難適應 「感覺還沒睡醒」

2023/04/18 09:13

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星大谷翔平今天「雙刀出鞘」在客場芬威球場面對紅襪，由於受到雨勢影響一度中斷比賽，讓「投手大谷」僅投2局失1分就退場。天使隊最後以5比4險勝，避免在4連勝被紅襪橫掃。大谷坦言，比賽時間太早讓他感到困難，「感覺還沒睡醒」。

由於今天是一年一度的波士頓馬拉松，這是世界上歷史最悠久的馬拉松比賽，因此紅襪和天使之戰提前至當地時間上午11點10分開打，但受到大雨影響，延後56分鐘，讓比賽直到當地時間12點06分才正式開打。

大谷翔平在牛棚練投。（法新社）

大谷翔平先發投2局後，第3局再度受到雨勢影響，一度中斷1小時25分，也讓「投手大谷」退場休息。天使總教練奈文（Phil Nevin）表示，將會和大谷翔平討論，看看是否可在先發輪值預定的時間表之前更早登板投球。

大谷翔平賽後受訪表示，自己覺得還可以投，但當時不知道比賽會暫停多久，最後在球隊內部商量就退場。

由於比賽受到雨勢影響，延後56分鐘才開打。大谷翔平談到賽前準備時則認為，比起下雨，這場比賽的時間非常早，這可能是最困難的部分。大谷也說，因為是早上7點半的巴士，所以自己在上午6點45分鐘起床動身體。

今天擊出三分砲、全場貢獻4分打點的天使隊外野手倫弗洛（Hunter Renfroe）就說，「當你來自西岸，上午11點的比賽很艱難，對他們那邊來說也不容易。我們有幾個人不在先發陣容中，但翔平投得很好。」

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