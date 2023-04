MLB》上午11點的比賽讓大谷翔平難適應 「感覺還沒睡醒」

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使球星大谷翔平今天「雙刀出鞘」在客場芬威球場面對紅襪,由於受到雨勢影響一度中斷比賽,讓「投手大谷」僅投2局失1分就退場。天使隊最後以5比4險勝,避免在4連勝被紅襪橫掃。大谷坦言,比賽時間太早讓他感到困難,「感覺還沒睡醒」。

由於今天是一年一度的波士頓馬拉松,這是世界上歷史最悠久的馬拉松比賽,因此紅襪和天使之戰提前至當地時間上午11點10分開打,但受到大雨影響,延後56分鐘,讓比賽直到當地時間12點06分才正式開打。

大谷翔平在牛棚練投。(法新社)

大谷翔平先發投2局後,第3局再度受到雨勢影響,一度中斷1小時25分,也讓「投手大谷」退場休息。天使總教練奈文(Phil Nevin)表示,將會和大谷翔平討論,看看是否可在先發輪值預定的時間表之前更早登板投球。

大谷翔平賽後受訪表示,自己覺得還可以投,但當時不知道比賽會暫停多久,最後在球隊內部商量就退場。

由於比賽受到雨勢影響,延後56分鐘才開打。大谷翔平談到賽前準備時則認為,比起下雨,這場比賽的時間非常早,這可能是最困難的部分。大谷也說,因為是早上7點半的巴士,所以自己在上午6點45分鐘起床動身體。

今天擊出三分砲、全場貢獻4分打點的天使隊外野手倫弗洛(Hunter Renfroe)就說,「當你來自西岸,上午11點的比賽很艱難,對他們那邊來說也不容易。我們有幾個人不在先發陣容中,但翔平投得很好。」

In their first MLB encounter, Shohei Ohtani strikes out his #WorldBaseballClassic teammate Masataka Yoshida. pic.twitter.com/NP3ogj0YYw