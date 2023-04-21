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體育 籃球 NBA

柯瑞G3能否率勇士力挽狂瀾？今日賽事預告與轉播

2023/04/21 06:34

柯瑞。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽有2場G3轉播，七六人目前在系列賽握有2勝優勢，籃網明天能阻止對手聽牌嗎？勇士今將在主場迎戰國王，同樣陷於2連敗頹勢的衛冕軍，能夠力挽狂瀾嗎？記得鎖定轉播囉！

今日大聯盟有2場賽事轉播，天使持續作客洋基，天使將推出山度瓦（Patrick Sandoval）先發對決洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）；另外一場則是道奇對戰小熊，道奇將推出葛洛佛（Michael Grove）先發對決小熊泰昂（Jameson Taillon），記得鎖定比賽！

中職今天有兩場比賽，味全龍將在天母球場迎戰富邦悍將，龍隊派出鋼龍對決悍將江少慶。另一場則是統一獅將在主場迎戰樂天桃猿，獅隊將派出布雷克，而桃猿推出威達爾。敬請鎖定轉播！

MLB

04:00 天使@洋基 愛爾達體育3台

07:40 道奇@小熊 愛爾達體育2台

NBA

07:30 七六人@籃網 緯來體育

10:00 國王@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：35 富邦悍將@味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

18：35 樂天桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育1台

日職

17:00 西武@歐力士 ELEVENSPORTS2

17:00 軟銀@羅德 ELEVENSPORTS PLUS

WTT澳門冠軍賽

13:00 單打八強 （上） 愛爾達體育3台

19:00 單打八強 （下） 愛爾達體育3台

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