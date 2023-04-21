羽球》「想成為更好的人」中國名將何冰嬌讀柏拉圖、學英文

何冰嬌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動員除了精進球技，在場外持續拓展視野、累積涵養對自己有益無害，中國好手何冰嬌就透露，自己平時喜歡閱讀哲學書籍、也努力進修英文。

世界第5的中國好手何冰嬌，今年相繼在超級750印度公開賽、超級300德國公開賽闖進4強，全英公開賽則在8強不敵台灣一姐戴資穎。

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世界羽聯（BWF）官網近日專文報導何冰嬌在訓練之餘也鑽研哲學，她認為透過哲學可以更了解這個世界和週遭的人，對於常處在高壓環境與必須處理人際關係的選手來說很有幫助，「雖然我是名運動員，但我也想成為一個更好的人，閒暇時間我喜歡閱讀哲學書籍，去年世錦賽跟日本公開賽期間，我都在讀柏拉圖（的著作）。」何冰嬌受訪時表示。

此外，為了能和世界各地的球迷交流，何冰嬌也相當努力學英文，透過看電影、看劇或聽音樂等方法來學習，「如果對方慢慢說的話，我都能聽得懂，我覺得英國口音很美。」

在中國訓練時，何冰嬌就跟著老師學習，出外征戰時，她也不忘把握時間背單字，「在伯明罕（全英公開賽）的時候就是很好的練習機會。」何冰嬌的學習成果也在採訪中慢慢顯露出效果，「法國公開賽是我第一次接受全英文採訪，雖然很緊張，但我每天都在進步。」

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