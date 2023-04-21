韓職》嗆球迷還稱南韓「垃圾國家」 本季首位遭開除的洋將一番話惹議！

B.史密斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕韓華鷹在前天（19日）解約肩膀拉傷的洋投B.史密斯（Burch Smith），這是韓職本季第一位被開除的洋將。部分球迷近日在社群媒體IG批評B.史密斯的表現，卻被B.史密斯回嗆，他還稱南韓為「垃圾國家」，引發議論。

B.史密斯曾在大聯盟待過教士、皇家、以及運動家等隊，去年效力日本職棒西武獅。B.史密斯本季以年薪總值最高100萬美元，包含10萬美元簽約金、70萬美元薪水，轉戰韓職韓華鷹。

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B.史密斯在4月1日本季初先發面對培證英雄，僅投2.2局失掉2分，就因右肩不適退場。《韓聯社》指出，這位33歲的洋投被診斷出肩膀肌肉拉傷，而韓華鷹日前決定釋出B.史密斯，尋找另名洋投。韓華鷹昨天火速找來26歲投手桑契斯（Ricardo Sanchez）。

韓媒《世界日報》報導，B.史密斯在社群媒體IG上被部分球迷私訊攻擊，根據網路上流出球迷和B.史密斯對話，該球迷留言酸「再見容易受傷的男人。」B.史密斯卻回嗆，「再見，祝你在你的垃圾國家過得開心。」

有部分球迷不滿B.史密斯的這番言論，「為何你要這樣回話？」；但也有部分球迷為B.史密斯緩頻，「我先激怒你，你會說些好話嗎？」

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