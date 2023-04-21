MLB》張育成喜迎愛女後馬上開轟！本季第2度征服綠色怪物（影音）

張育成喜迎愛女後開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪隊的台灣旅美好手張育成，今天在請完陪產假迎接女兒Winola出生後重返球隊先發打線迎戰雙城，第九棒守游擊的他敲出本季第二發全壘打，在最近4場出賽第二度開轟，守備上也有美技演出，紅襪本戰以11：5擊敗雙城收下系列賽勝利。

張育成雖然前兩打數沒有安打，還在紅襪3下的6分大局時單局出局兩次，不過在5局下半第三個打席，張育成鎖定一顆雙城投手阿爾卡拉（Jorge Alcala）一顆92.2英哩的速球，以高達109.7英哩（約176.5公里）的擊球初速，一棒將球掃出左外野「綠色怪物」，進帳本季第2轟，貢獻2分打點。整場張育成4打數1安打，賽後打擊率剛好1成。

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守備上張育成也在5上二壘有人2出局時，面對明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）敲出98.2英哩的游擊防區強勁滾地球，張育成直接精彩攔下後一個彈跳往一壘傳，順利將打者刺殺出局，幫助球隊化解攻勢。

本場比賽雙城日籍先發投手前田健太在2下被強襲球擊中，僅投2局就提前退場，此役他主投2局被打1支安打送出1次四壞保送失掉1分，苦吞本季第3敗。

張育成喜迎愛女後開轟。（法新社）

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