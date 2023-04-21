MLB》前世界大賽MVP邦賈納遭DFA！ 響尾蛇認賠逾10.4億

邦賈納被響尾蛇給DFA。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇33歲明星左投邦賈納（Madison Bumgarner）近年在場上的退化幅度驚人，球團在昨天邦賈納單場狂失7分的比賽後決定與他分道揚鑣，將邦賈納給指定讓渡（DFA）。

邦賈納曾在效力巨人隊時扮演季後賽殺神，不僅與球隊三度拿下世界大賽冠軍，2014年更是國聯冠軍賽與世界大賽的MVP，自己也4度入選明星賽，不過在2019年響尾蛇以5年8500萬美元（約新台幣26億）簽下他後，邦賈納的表現就不如預期。

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在響尾蛇的69場先發當中，邦賈納防禦率高達5.23，合計僅拿下15勝32敗，363.1局投球被打385支安打，而K/9值也是低落的6.8，儘管偶有佳作，但最終他在響尾蛇的每一個賽季的表現都不符身價。

今年開季邦賈納4場先發加起來只投16.2局，吞下0勝3敗，防禦率高達10.26，球隊也不顧還欠他超過3400萬美元（約新台幣10.4億）的薪水，決定與這位只剩下脾氣但已經沒有實力的名將分道揚鑣。

在響尾蛇將邦賈納DFA後，下一場他輪值的空缺預計會由亨利（Tommy Henry ）來負責，不過接下來響尾蛇應該會把農場好手，右投法特（Brandon Pfaadt）給拉上大聯盟，本季法特在3A有3場先發，13.1局送出17次三振只有3次四壞保送，不過被打14支安打，防禦率5.40。

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