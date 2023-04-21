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MLB》大谷翔平戰洋基連4場上壘 明日先發對皇家挑戰第3勝

2023/04/21 07:59

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使與洋基3連戰最後一場，大谷翔平3打數無安打，獲得1次保送，連4戰上壘，天使終場以3：9不敵洋基，苦吞2連敗。

大谷翔平今天擔任第2棒指定打擊，首局首打席面對洋基左投柯提斯（Nestor Cortes），擊出投手丘平飛球遭接殺，3、5局敲出二壘滾地球遭刺殺，7局上獲得四壞球保送。大谷翔平連續2場無安打，打擊率降至2成69。

大谷翔平18日對戰紅襪，比賽因雨中斷，只投了2局用31球，大谷翔平休息3天後將在明天主場先發登板出戰皇家，挑戰本季第3勝，今天賽前曾在牛棚練投42球。

洋基此役首局就灌進5分，包括捕手崔維諾（Jose Trevino）滿壘時敲出清壘的左外野二壘安打，一舉掃回3分，天使雖然在5、7兩局靠著歐哈皮（Logan O'Hoppe）的2支適時安打，以及沃德（Taylor Ward）的高飛犧牲打，追回3分，但拉梅修（DJ LeMahieu）、凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）7局下安打串聯，幫助洋基擴大5分領先，培拉薩（Oswald Peraza）第8局敲安再添1分，洋基終場就以9：3大勝天使。

洋基柯提斯繳出6局7K失3分的優質先發，勇奪本季第3勝；天使左投山度瓦（Patrick Sandoval）先發4局失5分，投出6保送，苦吞本季首敗。

此外，天使捕手歐哈皮繳出單場3安猛打賞，進帳2分打點，打擊表現是天使此役最佳，但9局上敲安時傷到左肩，跑上一壘後怒摔頭盔，表情十分痛苦，隨後退場休息換代跑。

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