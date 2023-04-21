MLB》大都會3屆塞揚名投非法使用外部物質！ 遭禁賽10場與罰款

大聯盟認為薛哲（右）非法使用外部物質，因此將他禁賽10場。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）在昨天被質疑使用非法外部物質遭驅逐出場，今天大聯盟在檢視了影片與報告後，確定薛哲違規並將他禁賽10場，同時還有不公開金額的罰款，後續報導指出薛哲將不會提出上訴，因為他不認為上訴能贏。

薛哲在昨天被主審貝利諾（Dan Bellino）與該場裁判長庫茲（Phil Cuzzi）多次檢查手和手套，認為他違反了聯盟對於黏性物質的規定，隨後將他給驅逐出場。薛哲也大喊不公，多次聲稱自己只有使用汗與松香的混合物。

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不過聯盟今天在聲明中指出，他們在檢視相關影片以及包含該場比賽主審貝利諾的裁判報告後，發現儘管裁判在比賽早期就警告他更換裝備，但薛哲還是被在後續被找到使用違反了聯盟官方規定的外部物質。

薛哲確定被禁賽10場讓大都會已經殘破不堪的輪值再受重創，先前他們輪值當中的球員，包含韋蘭德（Justin Verlander）、左投昆塔納（Jose Quintana），還有昨天才被放進傷病名單的卡拉斯科（Carlos Carrasco）都沒有辦法出賽，等於開季預定的先發直接少了4人。

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