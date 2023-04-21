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MLB》洋基尋求外野深度！ 簽下前金手套外野手卡胡

2023/04/21 08:41

洋基以小聯盟約簽下前金手套外野手卡胡。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布，將以小聯盟約簽下前金手套外野手卡胡（Kole Calhoun），將有望為洋基貧弱的外野深度做出貢獻。

現年35歲的卡胡曾在2015年效力天使時拿過金手套獎，他生涯在外野三個位置都有守備紀錄，也曾在2019年的彈球年有過單季33轟的表現，去年他在遊騎兵出賽125場，打出12轟，標準化攻擊指數（OPS+）67。

休賽季卡胡與水手簽下小聯盟合約，春訓13場出賽沒有開轟，打擊三圍.286/.342/.343，在3月26日被水手給釋出，洋基在今天將他給簽下，並把他下放到洋基新人聯盟。

根據《MLBTR》指出，洋基本賽季大部分時間都得讓「法官」賈吉（Aaron Judge）鎮守中外野，但卡布雷拉（ Oswaldo Cabrera）、希克斯（Aaron Hicks）、柯戴洛（Franchy Cordero）在鎮守左外野時的打擊三圍合計是.219/.275/.297，而柯戴洛、賈吉、卡布雷拉、史坦頓（Giancarlo Stanton）、W.卡胡（Willie Calhoun）等5人在守右外野時，打擊三圍合計是.191/.222/.441，兩項表現其實都不佳。

而儘管賈吉與柯戴洛早早就敲出4發全壘打，但隨後賈吉陷入小低潮，10場比賽只有6安其中有2轟，柯戴洛近6場出賽只有1安。雖然史坦頓本季繳出.269/.296/.558還有4轟的表現，但他已經因為腿部受傷進入傷病名單，可能得缺席到6個禮拜。

卡胡的加盟預計不會很快為洋基提供幫助，因為他已經有大概1個月左右沒有比賽，因此球隊將先讓他在新人聯盟找回比賽的感覺，接著才會將他拉到3A，隨後再看狀態決定是否要把他拉上大聯盟。

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