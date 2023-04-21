蘇迪曼盃》不怕周天成、戴資穎 大馬名將：我們晉8強佔優勢

周天成和戴資穎。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界混合團體賽蘇迪曼盃將在5月14日於中國蘇州點燃戰火，台灣本屆被分在「死亡之組」C組，與馬來西亞、印度、澳洲同組。大馬女雙名將溫可微受訪時認為，馬來西亞很有機會挺進8強，因為對戰台灣隊佔據優勢。

台灣雖然在亞團賽小組賽落敗，無緣晉級最終4強，但仍靠世界排名獲得蘇迪曼盃的參賽資格，本屆與馬來西亞、印度和澳洲同在C組，堪稱是死亡之組。BWF官網也撰文指出，C組是最難預測的一組，不過也特地點名台灣隊有機會出線，認為團隊戰力更勝一籌。台灣隊連續六屆在8強止步，今年能否打破魔咒締造歷史值得關注。

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馬來西亞女雙名將溫可微認為，印度的實力不容小覷，日前在亞團賽拿下銅牌，馬來西亞擊敗印度的機率只有5成，印度女單有辛度把關，確定將會拿下1點，只能把握其他4項。男單派出李梓嘉，贏面比較大，男雙蘇偉譯/謝定峰，可能會對上世界排名第6的印度男雙組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提，而世界排名第8的女雙陳康樂/蒂娜，有機會與世界排名第19的喬利（Treesa Jolly）／普萊拉（Gayatri Gopichand Pullela）交手，兩項都是一場硬仗。

溫可微也指出，馬來西亞很有機會挺進8強，因為他們對戰台灣佔據優勢，雖然台灣的單打實力很強，男單有周天成，女單有戴資穎，但其他3組馬來西亞的贏面比較大。

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