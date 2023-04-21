晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

蘇迪曼盃》不怕周天成、戴資穎 大馬名將：我們晉8強佔優勢

2023/04/21 09:01

周天成和戴資穎。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界混合團體賽蘇迪曼盃將在5月14日於中國蘇州點燃戰火，台灣本屆被分在「死亡之組」C組，與馬來西亞、印度、澳洲同組。大馬女雙名將溫可微受訪時認為，馬來西亞很有機會挺進8強，因為對戰台灣隊佔據優勢。

台灣雖然在亞團賽小組賽落敗，無緣晉級最終4強，但仍靠世界排名獲得蘇迪曼盃的參賽資格，本屆與馬來西亞、印度和澳洲同在C組，堪稱是死亡之組。BWF官網也撰文指出，C組是最難預測的一組，不過也特地點名台灣隊有機會出線，認為團隊戰力更勝一籌。台灣隊連續六屆在8強止步，今年能否打破魔咒締造歷史值得關注。

馬來西亞女雙名將溫可微認為，印度的實力不容小覷，日前在亞團賽拿下銅牌，馬來西亞擊敗印度的機率只有5成，印度女單有辛度把關，確定將會拿下1點，只能把握其他4項。男單派出李梓嘉，贏面比較大，男雙蘇偉譯/謝定峰，可能會對上世界排名第6的印度男雙組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提，而世界排名第8的女雙陳康樂/蒂娜，有機會與世界排名第19的喬利（Treesa Jolly）／普萊拉（Gayatri Gopichand Pullela）交手，兩項都是一場硬仗。

溫可微也指出，馬來西亞很有機會挺進8強，因為他們對戰台灣佔據優勢，雖然台灣的單打實力很強，男單有周天成，女單有戴資穎，但其他3組馬來西亞的贏面比較大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。