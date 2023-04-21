NBA季後賽》恩比德出腳「踢蛋」 籃網七六人險爆衝突（影音）

七六人明星中鋒恩比德（21號）踢擊籃網中鋒下體。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽又出現「危險動作」，籃網今日主場與七六人進行系列賽第3戰，比賽第一節時，七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）在一次攻防落地後，用腳攻擊籃網中鋒克雷斯頓（Nic Claxton）的「重要部位」，因而吃下了一次一級惡性犯規。

事發在第一節開始不到3分鐘時，籃網中鋒克雷斯頓在恩比德頭上完成了一次空中接力灌籃，落地後恩比德重心不穩倒地，而克雷斯頓則試圖跨過恩比德身體，恩比德因而動怒踢了克雷斯頓下體一腳。

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恩比德出腳後兩隊場上球員立刻圍了過來，不過並未爆發衝突，最終裁判給了恩比德一次一級惡性犯規、給了克雷斯頓一次技術犯規。

值得一提的是，這已經不是今年首輪季後賽，第一次出現這種出腳動作，之前勇士國王第2戰，勇士球星D.格林（Draymond Green）就曾「出腳」踩國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）的腹部而被驅逐出場，聯盟也宣佈D.格林禁賽一場。

Joel Embiid kicks Nic Claxton after Claxton steps over him pic.twitter.com/9I1OTwqxgz — Complex Sports （@ComplexSports） April 20, 2023

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