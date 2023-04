NBA季後賽》恩比德出腳「踢蛋」 籃網七六人險爆衝突（影音）

七六人明星中鋒恩比德(21號)踢擊籃網中鋒下體。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽又出現「危險動作」,籃網今日主場與七六人進行系列賽第3戰,比賽第一節時,七六人明星中鋒恩比德(Joel Embiid)在一次攻防落地後,用腳攻擊籃網中鋒克雷斯頓(Nic Claxton)的「重要部位」,因而吃下了一次一級惡性犯規。

事發在第一節開始不到3分鐘時,籃網中鋒克雷斯頓在恩比德頭上完成了一次空中接力灌籃,落地後恩比德重心不穩倒地,而克雷斯頓則試圖跨過恩比德身體,恩比德因而動怒踢了克雷斯頓下體一腳。

恩比德出腳後兩隊場上球員立刻圍了過來,不過並未爆發衝突,最終裁判給了恩比德一次一級惡性犯規、給了克雷斯頓一次技術犯規。

值得一提的是,這已經不是今年首輪季後賽,第一次出現這種出腳動作,之前勇士國王第2戰,勇士球星D.格林(Draymond Green)就曾「出腳」踩國王球星沙波尼斯(Domantas Sabonis)的腹部而被驅逐出場,聯盟也宣佈D.格林禁賽一場。

Joel Embiid kicks Nic Claxton after Claxton steps over him pic.twitter.com/9I1OTwqxgz