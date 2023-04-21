晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》恩比德出腳「踢蛋」 籃網七六人險爆衝突（影音）

2023/04/21 09:05

七六人明星中鋒恩比德（21號）踢擊籃網中鋒下體。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽又出現「危險動作」，籃網今日主場與七六人進行系列賽第3戰，比賽第一節時，七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）在一次攻防落地後，用腳攻擊籃網中鋒克雷斯頓（Nic Claxton）的「重要部位」，因而吃下了一次一級惡性犯規。

事發在第一節開始不到3分鐘時，籃網中鋒克雷斯頓在恩比德頭上完成了一次空中接力灌籃，落地後恩比德重心不穩倒地，而克雷斯頓則試圖跨過恩比德身體，恩比德因而動怒踢了克雷斯頓下體一腳。

恩比德出腳後兩隊場上球員立刻圍了過來，不過並未爆發衝突，最終裁判給了恩比德一次一級惡性犯規、給了克雷斯頓一次技術犯規。

值得一提的是，這已經不是今年首輪季後賽，第一次出現這種出腳動作，之前勇士國王第2戰，勇士球星D.格林（Draymond Green）就曾「出腳」踩國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）的腹部而被驅逐出場，聯盟也宣佈D.格林禁賽一場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。