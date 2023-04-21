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MLB》睽違563天重返大聯盟 教頭要小塔提斯做自己

2023/04/21 09:38

小塔提斯賽前熱身，今日比賽將擔任開路先鋒、守右外野。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為受傷加上禁藥問題，上賽季整季未出賽，通算下來已經有563天未在大聯盟出賽，如今80場禁賽期滿，教士隊稍早公佈了今日對響尾蛇的先發名單，小塔提斯先發打第一棒，守右外野。

今日先發上陣，將是小塔提斯繼2021年後，第一場的大聯盟例行賽，對此教士總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，首場比賽他必須做自己，才可以打出他應該有的水準，「不用在意別人怎麼看到，重要的是我們對他怎麼想。」

《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）表示，梅爾文通常不太會在休賽季與隊上球員聯絡，不過小塔提斯是個例外，並且很期待可以在先發名單上，填上小塔提斯的名字。而隊友也很期待他的回歸，游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）就說，「很高興他是我們隊上的一員。」

小塔提斯今年在重返大聯盟前，先在教士3A小聯盟出賽，8場比賽繳出7轟、打擊三圍.515/ .590/ 1.212、OPS 1.802的誇張數據。

《Bleacher Report》撰文指出，教士2022年在沒有他的情況下打到國聯冠軍賽，如果小塔提斯沒禁賽的話，世界大賽冠軍很有可能會是他們；而雖然今年開季僅打出9勝11負，不過與分組第一的響尾蛇僅2.5場勝差，賽季還長，在小塔提斯復出後仍有很多翻盤機會。

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