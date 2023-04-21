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高球》台灣女將好棒！雪佛龍錦標賽首輪 錢珮芸暫居第1、徐薇淩第9

2023/04/21 09:28

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA本季首場大賽、總獎金510萬美元（約1.5億台幣）的雪佛龍錦標賽今點燃戰火，台灣女將錢珮芸首輪抓下6鳥、1柏忌繳出67桿，暫居第1，徐薇淩則揮出70桿，並列第9。

這週的雪佛龍錦標賽共有3名台將參戰，包含徐薇淩、錢珮芸以及業餘女將黃亭瑄；值得一提的是，這場比賽在德州休士頓的卡頓伍茲俱樂部舉行，家住休士頓的台灣一哥潘政琮在練習日時和妻子林盈君到場探班，為大家加油打氣。

錢珮芸這一回合從第10洞出發，前7洞穩紮穩打都繳出Par，接著她在第17、18號洞抓下小鳥；轉場後雖吞下1柏忌，但她很快回穩，在第4到6號洞連續進帳小鳥，第8洞也收下博蒂，衝上第1，暫時以1桿之差領先。

錢珮芸第一回合打完暫居第一。（法新社）

32歲的錢珮芸去年底在台灣的中國信託邀請賽封后，為今年賽季注入強心針。雖然這季在LPGA的前兩場比賽遭淘汰，但她近況不錯，上週的樂天錦標賽拿下並列第4，這週一舉在大賽首輪衝上第1。

徐薇淩這輪表現也不差，她抓下4鳥、吞2柏忌，繳出70桿，暫時排在第9，和領先的錢珮芸僅差3桿，台灣共有兩名選手在第1回合打完暫居前10。另外，業餘小將黃亭瑄繳出77桿，暫時並列第115。

徐薇淩暫居第九。（法新社）

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