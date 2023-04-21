NBA季後賽》恩比德「踹蛋」完換隊友 哈登襲擊下體遭驅逐（影音）

This got James Harden ejected. An absolute joke. pic.twitter.com/m8T4h61eil — NBC Sports Philadelphia （@NBCSPhilly） April 21, 2023

〔體育中心／綜合報導〕七六人與籃網的首輪系列賽季後賽第3戰火藥味濃厚，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）首節踢籃網中鋒克雷斯頓（Nic Claxton）的下體，差點引爆衝突，恩比德吞下一級惡意犯規，而「大鬍子」哈登（James Harden）在第3節因襲擊對手「蛋蛋」遭驅逐出場。

哈登在第三節最後13.1秒要突破歐尼爾（Royce O'Neale）防守時，左手去揮到對方的下體，被後方裁判抓個正著，Royce O'Neale抱著鼠蹊部痛苦倒地，裁判最後吹哈登2級惡意犯規遭驅逐出場。

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七六人對於這項判決都十分不滿，恩比德更露出疑惑的表情。這項判決也在網路上引發熱議，正反意見都有，有人認為判得太嚴重，但也有網友認為裁判為了避免衝突，且七六人是累犯，所以有此判決算是合理。哈登此役15投8中攻下21分，另有5籃板和4助攻。

哈登因襲擊下體遭驅逐出場。（美聯社）

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