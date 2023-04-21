MLB》大谷翔平「一定會離開」的條件 名記者：看經典賽就清楚明白

大谷翔平在經典賽幫助日本奪下冠軍。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本賽季將會成為自由球員，他是否被交易的傳聞也毫不意外地再度被提及，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）今天就在節目中直言，如果天使失去競爭力，那大谷翔平一定會離開。

帕桑在《ESPN》的節目《Get Up》中提到，有個數字與大谷翔平能否待在天使存在相當大的關係，那就是天使隊的戰績。只要天使始終保持競爭力，有機會打進季後賽，那麼大谷翔平大概就不會被交易出去，但如果天使失去競爭力，像過去5年一樣，那他有可能被交易，而且「一定」會離開天使隊。

請繼續往下閱讀...

帕桑也指出，由於過去3年他就是這個星球上最好的球員，這解釋了為何道奇、大都會那麼想要他，而洋基、巨人、水手或者其他球隊可能也都會加入這場爭奪戰，給大谷翔平超過5億美元的薪水，而且這應該只會是起始價，大谷翔平有機會拿到更多。

帕桑後續也在自己的推特上發文提到，自己所講的這些話其實沒有什麼新意，因為如果天使失去競爭力，那麼他們不賣掉大谷翔平就太蠢了。而且帕桑也指出，如果有看過大谷翔平在世界經典賽的表現就能清楚明白，勝利對他來說絕對是最優先考量的事項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法