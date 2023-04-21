NBA》回顧KD交易案 太陽主帥坦言送走愛將他落淚了

太陽總教練M.威廉斯回憶KD交易案，坦言當時送走愛將讓他很不捨。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽在今年交易截止日前，送走了布里吉斯（Mikal Bridges）、C.強森（Cameron Johnson）等人，換來了巨星杜蘭特（Kevin Durant）讓球隊成為奪冠大熱門，不過稍早太陽總教練M.威廉斯（Monty Williams）回顧這個交易，意外表示送走愛將讓他哭了。

M.威廉斯接受訪問，坦言當時交易走布里吉斯和C.強森等人，讓他難過的哭了，「如果要失去布里吉斯和C.強森，那來的最好是杜蘭特。」M.威廉斯接著說，那感覺就像一眼在哭，但另一眼卻同時透露出燦爛的光芒一樣。

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M.威廉斯還補充說，這個交易案是他執教生涯以來，第一次因為球員被送走而落淚，他透露當晚其實沒睡好，並且有和布里吉斯、C.強森兩人通過電話。《ESPN》記者Nick Friedell撰文指出，布里吉斯、C.強森兩人對M.威廉斯來說，已經像是家人一樣了。

M.威廉斯2019年開始執教太陽，並在2020至2021賽季，睽違28年率隊打到冠軍賽，當時布里吉斯、C.強森正是隊上的主力球員，最終敗給公鹿未能奪冠。

不過這筆交易目前看來是雙贏局面，杜蘭特來到太陽後，例行賽有出場的比賽都沒輸過，而布里吉斯則在籃網打出明星級身手，場均可以貢獻26.1分。

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