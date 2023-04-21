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NBA季後賽》哈登被趕出場 馬克西扮殺手助七六人3：0聽牌

2023/04/21 10:08

馬克西在哈登退場後於第四節接管戰局，幫助七六人以3勝0敗聽牌。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕哈登（James Harden）在東部季後賽首輪G3第3節尾聲被趕出場，但馬克西（Tyrese Maxey）在關鍵時刻連拿10分，包括最後44.1秒的超前三分彈，加上恩比德（Joel Embiid）的重要火鍋，帶領七六人以102：97在客場擊敗籃網，系列賽以3：0率先聽牌。

比賽開賽沒多久就打出火氣，籃網克雷斯頓（Nic Claxton）跟隊友完成空中接力灌籃，他隨後跨過因防守倒地的恩比德（Joel Embiid），而恩比德直接抬腳攻擊克雷斯頓的鼠蹊部，雙方產生衝突，最終恩比德吞下一級惡意犯規，克雷斯頓則收下技術犯規。

恩比德伸腳踢克雷斯頓胯下。（今日美國）

恩比德半場5投2中只拿7分，但靠著馬克西（Tyrese Maxey）有15分，哈登（James Harden）貢獻12分，七六人上半場以較出色的52.4％投籃命中率比下籃網的43.2％，取得58：47領先。

原本看似穩操勝券的七六人在第3節遇到亂流，被打出35：18的攻勢遭到超前，且哈登讀秒時的切入突破因手部打中歐尼爾（Royce O'Neale）的鼠蹊部一帶，吞下二級惡意犯規，遭到奪權出場。

哈登被驅逐出場。（美聯社）

不過馬克西在第四節成為七六人的關鍵先生，他從最後3分08秒的拋投得手，接著又投進一顆三分球，並透過抄截轉換進攻打下追平2分，並於44.1秒時在外圍開火，一人連拿10分，助隊從89：92變成99：96領先，之後恩比德也成功封阻對手可能的追平一擊，七六人關鍵聽牌勝順利到手。

七六人的馬克西有25分，哈登進帳21分，恩比德14分、10籃板，哈里斯有15分、6籃板。

至於籃網前2戰平均每場輸16分，但此戰一度處於領先卻在決勝節攻虧一簣，全隊4人得分達雙位數，布里吉斯（Mikal Bridges）拿26分為全隊最佳，汀維迪（Spencer Dinwiddie）拿20分居次。

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