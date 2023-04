MLB》投手大谷明拚第3勝 天使大物捕手卻傳出傷情（影音）

天使捕手歐哈皮打擊時傷到左肩。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天以3:9慘敗給洋基,苦吞2連敗。天使打線唯一亮點就是捕手歐哈皮(Logan O'Hoppe),單場繳出3安猛打賞,進帳2分打點,但9局上敲安時傷到左肩,目前傷勢不明。歐哈皮賽後受訪時表示,希望不會太嚴重。

天使捕手歐哈皮9局上擊出左外野安打,但在揮擊後卻一直扶著左肩,跑上一壘後怒摔頭盔,表情十分痛苦,隨後退場休息換代跑。

歐哈皮賽後談到左肩傷勢時表示,日前對戰紅襪時就受傷過,目前還不太清楚會不會去給專家診斷或是接受怎樣的檢查,這幾天將交給隊醫來評估,希望不要太嚴重。大谷翔平明天將在主場先發對戰皇家,力拚本季第3勝,歐哈皮能否上場接捕仍是未知數。

23歲的歐哈皮在主戰捕手史塔西(Max Stassi)受傷成功頂上空缺,本季出賽16場,繳出4轟與大谷翔平和倫弗洛(Hunter Renfroe)並列球隊最多,13打點在隊上只僅次於倫弗洛的16打點,打擊三圍為.283/.339/.547,OPS0.886全隊只輸「神鱒」楚奧特(Mike Trout)的0.949。

