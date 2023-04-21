MLB》投手大谷明拚第3勝 天使大物捕手卻傳出傷情（影音）

天使捕手歐哈皮打擊時傷到左肩。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天以3：9慘敗給洋基，苦吞2連敗。天使打線唯一亮點就是捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe），單場繳出3安猛打賞，進帳2分打點，但9局上敲安時傷到左肩，目前傷勢不明。歐哈皮賽後受訪時表示，希望不會太嚴重。

天使捕手歐哈皮9局上擊出左外野安打，但在揮擊後卻一直扶著左肩，跑上一壘後怒摔頭盔，表情十分痛苦，隨後退場休息換代跑。

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天使捕手歐哈皮打擊時傷到左肩。（今日美國）

歐哈皮賽後談到左肩傷勢時表示，日前對戰紅襪時就受傷過，目前還不太清楚會不會去給專家診斷或是接受怎樣的檢查，這幾天將交給隊醫來評估，希望不要太嚴重。大谷翔平明天將在主場先發對戰皇家，力拚本季第3勝，歐哈皮能否上場接捕仍是未知數。

23歲的歐哈皮在主戰捕手史塔西（Max Stassi）受傷成功頂上空缺，本季出賽16場，繳出4轟與大谷翔平和倫弗洛（Hunter Renfroe）並列球隊最多，13打點在隊上只僅次於倫弗洛的16打點，打擊三圍為.283/.339/.547，OPS0.886全隊只輸「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的0.949。

天使捕手歐哈皮打擊時傷到左肩。（今日美國）

We’re likely looking at a Shoulder Subluxation for Logan O’Hoppe.



Here’s what that means 1/ pic.twitter.com/0wRJ9mlxul — Angels TopPlays （@PlaysAngels） April 20, 2023

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