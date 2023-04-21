NBA季後賽》22歲就成七六人隊史第一人！ 馬克西寫神紀錄

馬克西飆分秀改寫隊史季後賽紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕費城七六人22歲後衛馬克西（Tyrese Maxey ）今天在明星後衛哈登（James Harden）被驅逐出場後接管戰局，以關鍵大號三分球幫助球隊取得3勝0敗的聽牌優勢，而那顆三分彈也讓他締造隊史第一人紀錄。

NBA三年級生馬克西在本場比賽表現精采，上場36分17秒，以17投10中，三分8投5中的命中率砍下25分，關鍵時刻更隻手接管戰局，在兩隊96平時於44.1秒飆進關鍵大號三分球。在本戰恩比德（Joel Embiid）進攻表現不佳，哈登被驅逐出場的情況下，成為球隊聽牌關鍵。

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本場比賽是馬克西生涯季後賽第5度繳出25分、5顆三分球以上的表現，他超越了瑞迪克（J.J. Redick）以及小柯瑞（Seth Curry）的4次，獨居七六人隊史第一。

馬克西在上個賽季就展現他的砍分功力，例行賽75場出賽平均可以拿下17.5分與1.8顆三分球，季後賽12場比賽場均更提升到20.8分、2.2顆三分球。本賽季馬克西60場出賽，平均20.3分與2.7顆三分球都寫下生涯新高，他的進步也讓七六人有了恩比德與哈登兩個巨頭外的第三個得分點。

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