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中職》兄弟公布團隊薪資 吳哲源尚未出爐

2023/04/21 11:10

吳哲源。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟去年達成二連霸榮耀，球團今日（21日）公佈球員調薪結果，全隊調薪幅度超過8%，超越去年調幅，為隊史最高。不過談約卡關的經典賽國手吳哲源，合約尚未公布。

中信兄弟隊長王威晨去年包辦三壘手金手套及最佳九人獎項，並達成金手套四連霸、最佳九人三連霸，為中職史上第一人！王威晨不僅場上表現穩定，場下也為學弟們帶來安定的力量，中信兄弟球團給予王威晨兩年複數年合約肯定，今年月薪由48萬調升至60萬，調幅25%，明年月薪則為70萬。

另外，一樣是包辦游擊手金手套及最佳九人獎項的江坤宇，不僅防守面依舊展現銅牆鐵壁的實力，攻擊面也更加成熟，今年月薪由32萬調升至44萬，調幅37.5%！去年幾乎整季鎮守內野重點防區的二壘手岳東華，今年月薪由22萬調升至30萬，調幅也來到36%！弟弟岳政華則是在台灣大賽獲選為史上最年輕的系列賽MVP，球團給予調薪66%肯定，月薪由12萬調升至20萬！去年拿下外野手金手套獎項的陳文杰，球團也給予調薪63%肯定，月薪由15萬調升至24.5萬！去年攻守方面也貢獻良多的林書逸，月薪由13萬調升至20.5萬，調幅57%。

2021年返台，以第一指名加入兄弟的呂彥青，去年轉換身分扛下球隊終結者角色，在例行賽貢獻20次救援成功，冠軍賽也有3次救援成功，頂住壓力守住球隊勝利！呂彥青加盟時，兄弟球團給予2年半複數年合約肯定，其優異表現達到合約加薪標準，今年月薪由35萬調升至45萬，調幅28%。

另外，野手調薪部分，王政順月薪由7.5萬調升至10萬，調幅33%；李聖裕月薪由11萬調升至13萬，調幅18%；黃韋盛月薪由9.5萬調升至11萬，調幅15%。投手調薪部份，江忠城月薪由7.5萬調升至12萬，調幅60%；李吳永勤月薪由8萬調升至11萬，調幅37%；王奕凱月薪由12萬調升至15萬，調幅25%；楊志龍月薪由15萬調升至18萬，調幅20%；陳柏豪月薪由12萬調升至14萬，調幅16%；魏碩成月薪由10萬調升至11萬，調幅10%；蔡齊哲月薪由25萬調升至27萬，調幅8%。

中信兄弟球團對於表現優異選手給予加薪肯定，而表現差強人意的選手則小幅降薪。小幅扣薪部分，投手吳俊偉月薪27萬調降至26萬、謝榮豪月薪22.5萬調降至20萬、黃恩賜月薪20萬調降至18.5萬；捕手陳家駒月薪25萬調降至22萬、高宇杰月薪24萬調降至23萬、黃鈞聲月薪22萬調降至18萬；野手蘇緯達月薪21萬調降至19萬。

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