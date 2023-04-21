中職》富邦主題日「童樂城堡」 竇智孔、朱宥丞開球

野獸家族 竇智孔、竇大褔。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29日、30日登場，新莊棒球場將化身為最棒的親子同樂城堡樂園，將旋轉木馬、海盜船等遊樂設施引進場邊，讓小朋友們一起來放電玩耍，29日賽前邀請「野獸家族」竇智孔、竇大褔一起來同樂，30日則邀請「實力派童星」朱宥丞為比賽開球。

悍將打造童樂城堡邀請大小朋友玩在一起，29日賽前悍將邀請「野獸家族」竇智孔、竇大褔一起來同樂，擁有帥氣外型、暖男性格的竇智孔參與多部偶像劇演出，婚後晉升身為超級奶爸，獨門野獸派教養，用愛與堅持陪伴孩子，被譽為行走式的育兒教科書，29日將帶著寶貝兒子竇大褔一起來到「童樂城堡」遊樂。

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30日則邀請「實力派童星」朱宥丞來為悍將開球，朱宥丞五歲時出演偶像劇《我的寶貝四千金》，在劇中率真演技擄獲觀眾的心，至今參與包括《俗女養成記》、《牛車來去》多部戲劇及電視劇的演出，近日還獲得小楊勇緯的美稱，朱宥丞將首度來到新莊棒球場，獻出開球初體驗。

「童樂城堡」要讓你留下難忘回憶，調皮的Frankie與可愛的Bonnie化身為關主，「Frankie繽紛圈圈樂」和「Bonnie心動滿分」兩大關卡等你來挑戰，挑戰成功者將可獲得點心抽抽樂或勇氣號海盜船遊樂券等限量同樂好禮。

遊樂園經典的「初心旋轉木馬」與「勇氣號海盜船」首度搬進新莊棒球場場邊，只要是梅林魔法師家族會員，即可至2Ｆ服務台出示當日票券及實體會員卡或APP家族卡憑證，可兌換遊樂設施遊樂券，另外悍將家人們達成指定條件也可一同遊玩！除此之外，還有熱狗堡餐車「The Oasis綠洲」、炸冰淇淋「凍心炸冰淇淋」等美食攤位限定登場，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

實力派童星朱宥丞。（富邦悍將提供）

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