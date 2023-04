NBA季後賽》太陽單節21罰、全場46罰 快艇主場球迷齊聲罵裁判

快艇今天在主場被太陽罰了46球,自己卻只拿到25罰。(美聯社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕太陽今天在西部季後賽首輪G3作客洛杉磯,但第3節獲得多達21次罰球,將客場打得跟自家主場一樣,且全場罰球數量是驚人的46罰對25罰,最終以129:125險勝快艇,在系列賽取得2:1領先。

太陽為著名的跳投大隊,且本季例行賽只有21.7次罰球在例行賽排名第27名,但今天在第3節就逼出快艇11次犯規,獲得多達21次的罰球機會,完全反客為主,引來快艇主場球迷的不滿,全場齊聲高喊「裁判爛透了!」

請繼續往下閱讀...

太陽單場獲得46罰,是季後賽自2020年熱火出戰溜馬之戰52罰後的單場新高,且此戰他們靠罰球就比快艇多拿了16分,其中杜蘭特(Kevin Durant)在罰球就完成11投11中。

談到快艇全場賠上31次犯規,讓太陽獲得46次罰球機會,魏斯布魯克(Russell Westbrook)僅表示,「這很艱難,但我們仍必須堅持我們的比賽計畫。」

Clippers fans chanting ‘Ref you suck!’



Suns have taken 20 free throws… in the 3rd quarter alone!



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/v4rD51FQN3