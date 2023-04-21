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NBA季後賽》太陽單節21罰、全場46罰 快艇主場球迷齊聲罵裁判

2023/04/21 14:27

快艇今天在主場被太陽罰了46球，自己卻只拿到25罰。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕太陽今天在西部季後賽首輪G3作客洛杉磯，但第3節獲得多達21次罰球，將客場打得跟自家主場一樣，且全場罰球數量是驚人的46罰對25罰，最終以129：125險勝快艇，在系列賽取得2：1領先。

太陽為著名的跳投大隊，且本季例行賽只有21.7次罰球在例行賽排名第27名，但今天在第3節就逼出快艇11次犯規，獲得多達21次的罰球機會，完全反客為主，引來快艇主場球迷的不滿，全場齊聲高喊「裁判爛透了！」

太陽單場獲得46罰，是季後賽自2020年熱火出戰溜馬之戰52罰後的單場新高，且此戰他們靠罰球就比快艇多拿了16分，其中杜蘭特（Kevin Durant）在罰球就完成11投11中。

談到快艇全場賠上31次犯規，讓太陽獲得46次罰球機會，魏斯布魯克（Russell Westbrook）僅表示，「這很艱難，但我們仍必須堅持我們的比賽計畫。」

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