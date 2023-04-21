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MLB》「大谷才是違規吧！」洋基左投不滿一球未丟就自動被判壞球

2023/04/21 16:54

裁判認定洋基投手佩雷塔準備過久，自動被判一顆壞球，引起洋基隊的不滿。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場以9比3擊敗天使，比賽中洋基33歲左投佩雷塔（Wandy Peralta）後援登板面對天使日籍球星大谷翔平，他準備投球前，被裁判認定準備過久超時而違規，自動被判一顆壞球，但佩雷塔認為大谷翔平才應該是違規者。

佩雷塔自動被判壞球影片請點此

大聯盟今年賽季實施投球計時器規定，投手在壘上無人時必須在15秒內投球、壘上有人則是20秒，若違規將自動計一顆壞球；打者則必須在8秒內進入打擊區，違規就自動計1顆好球。

裁判認定洋基投手佩雷塔準備過久，自動被判一顆壞球，引起洋基隊的不滿。（今日美國）

天使隊在第7局2出局攻占二壘，輪到大谷翔平打擊，洋基這時換佩雷塔登板投球，他因為在20秒內沒有投球，被自動判定一顆壞球，讓他相當不滿，佩雷塔認為當時大谷仍低著頭，考慮到剩下的秒數，以為會自動判大谷一顆好球。這個判定也引起洋基隊不滿，總教練布恩（Aaron Boone）也上場了解狀況。

由於打者則必須在8秒內進入打擊區，佩雷塔指出，當下大谷的眼神仍然沒有對著投手，「投手會在打者抬起頭時投出球，以為會給出一顆好球，但結果卻是相反，感到訝異。」

佩雷塔最後在該打席保送大谷，雖然接下被天使球星楚奧特（Mike Trout）敲安，但佩雷塔及時解決倫登（Anthony Rendon），化解滿壘危機。佩雷塔今後援0.1局被敲1安無失分，摘得本季第3次中繼成功，賽後防禦率為1.23。

洋基投手佩雷塔（左）。（今日美國）

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