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MLB》被裁判質疑用外部物質 薛哲不上訴、接受10場禁賽有原因

2023/04/21 18:03

大都會塞揚強投薛哲昨天被質疑使用外部物質，遭到驅逐出場。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會38歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）昨天被裁判質疑使用非法外部物質遭到驅逐出場，大聯盟今天宣布薛哲將被處10場禁賽。薛哲今受訪表示，決定不上訴的原因是對球隊最好的決定。

《美聯社》報導，根據消息人士指出，薛哲最早是要對此提出上訴，但幾個小時後就撤回，作為交換條件，薛哲的罰款從1萬美元降至5000美元，但該協議並未公布。

薛哲受訪說，球隊希望他接受大聯盟的禁賽決定，並說這是球隊來說是最好的選擇，「我經歷了這個上訴過程，看了一下上訴過程是什麼樣子，我以為是自己會面對一位中立的仲裁員，但事實並非如此，這件事將透過大聯盟官方來解決。考慮到這個過程，我不會獲勝，我按照大都會希望我做的去做，那就是接受禁賽。」

薛哲的經紀人波拉斯（Scott Boras）發出一份聲明指出，這個黏性物質的狀況，會因不同的人和裁判而有所不同，「沒人能解釋什麼是太黏了，黏性沒有可以量化的單位，如何適當地執法？大聯盟試圖用無法量化的標準來平衡比賽。此外，一名裁判的黏性標準，與其他所有裁判不同。」

「按照這個標準，選手們沒有得到如何使用由聯盟提供所批准的物質，其正當的程序。」波拉斯最後寫道，「這讓我當地一位品酒師，他喜歡什麼就喜歡什麼。」

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