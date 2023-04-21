中職》薪資仲裁制度有缺陷 聯盟給回應

中信兄弟投手吳哲源。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟尚未跟吳哲源合約達成共識，今天先公布月薪24萬並寄發通知函，引發球界熱議。針對薪資仲裁制度是否有修正空間，中職秘書長楊清瓏回應，聯盟會在領隊會議提出並討論調整可能性。

依據中職規章，球團表達續約意願，且球員只要1月份開始領球團薪水，就代表同意球團續約，後續就是雙方協調薪資，若在薪資仲裁前，經紀公司或球員認為差距較大，可以提出仲裁。中信領隊劉志威強調，過了仲裁時間之後，其實球團可依據合約精神，依照球團敘薪標準直接給付薪資，但各球團都會尊重球員想法，希望與球員達成共識。

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薪資仲裁截止日是2月6日，吳哲源今透過所屬秉初經紀公司解釋，考量僅初步協商1次合約內容，及球團亦有討論其他方案的可能性，選擇不行使仲裁表達談約善意，只是球團按內部制度固定下月薪，僅留激勵獎金有商談空間，因此並未達成共識。

中職球團談薪向來「龜步」，雖然薪資仲裁設置2月1日起五個工作日聲請，球員在此時間點可能才剛開始談約，加上需要「主動提出」，多少有壓力；而站在球團立場，只要過了薪資仲裁日，談薪上就能取得完全優勢，演變今日的吳哲源薪資事件。

楊清瓏指出，若認為新年度薪資合約未符期待，可於2月1日起五個工作日聲請仲裁，希望在官辦熱身賽前達成彼此共識。對薪資合約無法與球團達成共識時，得聲請仲裁，以保障自身權益。對於仲裁聲請時間有其他看法，聯盟也會在領隊會議提出並討論調整可能性。

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