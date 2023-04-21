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MLB》「爸」氣一擊！愛女出生後開轟 張育成曝光和老婆的甜蜜對話

2023/04/21 17:28

〔體育中心／綜合報導〕昨天迎接女兒Winola出生的紅襪台灣好手張育成，今天揮出「爸」氣一擊，在與雙城的比賽敲出本季第2轟，賽後張育成也在IG限時動態曝光和老婆李家綾的甜蜜對話。

張育成。（法新社）

張育成的老婆李家綾留在台灣生產，人在美國的張育成昨天向球隊請陪產假，透過視訊方式陪老婆生產，迎接家中二寶Winola的到來。

帶著愛女Winola出生的好運加持，張育成今天火速歸隊攻守俱佳，不僅在5上有美技守備演出，5下張育成棒打雙城投手阿爾卡拉（Jorge Alcala），擊出飛上左外野「綠色怪物」的2分砲，本季第2轟出爐，終場紅襪以11：5拿下勝利。

張育成賽後也馬上和老婆李家綾分享敲出全壘打的事情，他甜蜜表示：「老婆老公比完賽嘍，老婆這支全壘打送給妳跟拉小姐（Winola）唷。」李家綾則回覆「太厲害了」，之後也在限時動態直呼：「請爸爸多送一點。」

張育成曝光和老婆李家綾的甜蜜對話。（取自IG）

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