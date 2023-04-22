大谷翔平先發對皇家 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由皇家對上天使，皇家將派出克拉克（Taylor Clarke）對上天使大谷翔平，大谷本場比賽將擔任先發投手，他這場比賽會繳出什麼樣的表現呢？記得鎖定轉播囉！

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NBA季後賽部分有三場轉播，分別為塞爾提克對決老鷹，騎士對決尼克及金塊對決灰狼三場首輪賽事，喜愛NBA的球迷朋友記得鎖定轉播囉！

中職部分有兩場賽事轉播，第一場是富邦悍將對決中信兄弟，悍將將派出肯特對決中信兄弟德保拉，哪一隊能拿下比賽勝利呢？第二場是樂天桃猿對決統一獅，樂天將派出霍爾對決統一克維斯，目前統一已經拿下3連勝，本場比賽能否延續連勝呢？記得收看比賽囉！

MLB

09:30 皇家@天使 華視、愛爾達體育2台、ELEVENSPORTS1 大谷翔平先發

NBA

07:00 塞爾提克@老鷹 緯來體育

08:30 騎士@尼克 愛爾達體育1台

09:30 金塊@灰狼 緯來體育

日職

13:00 西武@歐力士 ELEVENSPORTS2

中職

17:05 富邦悍將@中信兄弟 緯來體育

17:05 樂天桃猿@統一獅 ELEVENSPORTS1

T1

14:00 台鋼獵鷹@中信特攻

16:30 桃園雲豹@台啤英熊

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS1

PLG

14:30 攻城獅@鋼鐵人

17:00 夢想家@勇士

轉播：MOMOTV

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