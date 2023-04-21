中職Live》李凱威再見高飛犧牲打 味全龍3比2氣走富邦悍將

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

第十局（富邦悍將 2：3 味全龍）

10局下，郭天信敲一壘方向滾地球被刺殺，劉基鴻擊出右外野一壘安打。味全龍換張政禹代跑，林智勝擊出右外野一壘安打，味全龍1出局攻占一、三壘。李凱威敲中外野高飛犧牲打，味全龍以3比2擊敗富邦悍將。

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，結束比賽。（記者陳志曲攝）

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，結束比賽。（記者陳志曲攝）

味全龍李凱威敲出中外野高飛球，送回跑者張政禹，隊友衝到場上歡呼。（記者陳志曲攝）

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10局上，張進德吞三振，辛元旭敲三壘方向滾地球被刺殺，王正棠敲一壘滾地球被刺殺，3出局。

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第九局（富邦悍將 2：2 味全龍）

9局下，陳品捷敲游擊滾地球被刺殺，拿莫．伊漾敲右外野界外飛球被接殺，2出局。曾傳昇選到保送，悍將換投，曾峻岳退場，由富藍戈後援。

林孝程敲游擊方向滾地球形成內野安打，味全龍2出局攻占一、二壘。劉時豪敲中外野飛球被接殺，3出局。

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9局上，味全龍守備異動，捕手換劉時豪。味全龍換投，陳冠偉退場，王躍霖接替投球。高國輝敲左外野飛球被接殺，林哲瑄敲三壘方向滾地球被刺殺，孔念恩敲右外野飛球被接殺，3出局。

第八局（富邦悍將 2：2 味全龍）

8局下，吉力吉撈．鞏冠敲左外野一壘安打，味全龍換石翔宇代跑，吉力吉撈．鞏冠退場。郭天信敲左外野飛球被接殺，悍將這時換投，由曾峻岳接替投球。劉基鴻敲投手前滾地球，悍將封殺二壘，打者劉基鴻上到一壘，2出局。林智勝選到保送，味全攻佔一、二壘。李凱威吞三振，3出局。

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8局上，味全龍守備異動，陳品捷移防右外野。味全龍更換投手，羅華韋退場，陳冠偉後援。申皓瑋敲游擊方向滾地球被刺殺，范國宸敲游擊方向滾地球被刺殺，3出局。

第七局（富邦悍將 2：2 味全龍）

7局下，江少慶退場，由賴智垣後援。劉基鴻選到保送上壘，輪到林智勝打擊時，劉基鴻盜盜二壘遭阻殺出局。林智勝選到保送上壘。悍將換投，由歐書誠後援，賴智垣退場。

李凱威敲左外野二壘安打，味全龍1出局攻占二、三壘。味全龍代打陳品捷擊出左外野一壘安打，帶有2分打點，味全龍追成2比2平手。

拿莫．伊漾敲三壘方向滾地球被刺殺，味全一壘跑者陳品捷上到二壘。曾傳昇選到保送上壘，味全2出局攻佔一、二壘。悍將換投，由岳少華後援。林孝程敲一壘方向滾地球被刺殺3出局。

味全龍陳品捷代打建功，敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

味全龍陳品捷代打建功，敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

味全龍陳品捷代打建功，敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

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7局上，孔念恩吞三振，張進德敲三壘滾地球被刺殺，辛元旭挨觸身球上壘。味全龍換投，鋼龍退場，左投羅華韋接替投球。王正棠敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

第六局（富邦悍將 2：0 味全龍）

6局下，曾傳昇敲游擊方向滾地球形成內野安打，這是味全龍全場的第一支安打。林孝程揮空遭三振，一壘跑者曾傳昇盜上二壘，吉力吉撈．鞏冠吞三振，2出局。郭天信吞三振，3出局。

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6局上，劉俊豪吞三振，申皓瑋敲中外野一壘安打，范國宸敲右外野一壘安打。悍將換高國輝代打，王詩聰退場。高國輝敲三壘飛球被接殺，林哲瑄敲左外野飛球被接殺，3出局。

第五局（富邦悍將 2：0 味全龍）

5局下，林智勝敲右外野飛球被接殺，李凱威選到保送上壘，高孝儀吞三振，吉力吉撈．鞏冠敲左外野深遠飛球，被悍將左外野手林哲瑄美技接殺，3出局。

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5局上，王詩聰吞三振，林哲瑄擊出右外野二壘安打，孔念恩擊出右外野三壘安打，帶有1分打點，悍將以1比0領先。辛元旭敲右外野界外飛球的高飛犧牲打，悍將以2比0領先。王正棠敲三壘方向滾地球被刺殺，3出局。

富邦悍將孔念恩擊出帶有1分打點的三壘安打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將孔念恩擊出帶有1分打點的三壘安打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將孔念恩擊出帶有1分打點的三壘安打。（記者陳志曲攝）

第四局（富邦悍將 0：0 味全龍）

4局下，林孝程選到保送上壘，輪到吉力吉撈．鞏冠打擊時，林孝程盜上二壘。 吉力吉撈．鞏冠敲中外野飛球被接殺，1出局。郭天信敲中外野飛球被接殺，味全二壘跑者林孝程上到三壘。劉基鴻敲右外野平飛球被接殺，3出局。

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4局上，劉俊豪敲投手前滾地球被刺殺，申皓瑋敲左外野飛球被接殺，范國宸敲游擊方向滾地球被刺殺，3出局。

第三局（富邦悍將 0：0 味全龍）

3局下，高孝儀敲一壘滾地球被刺殺，拿莫．伊漾吞三振，曾傳昇敲游擊飛球被接殺，3出局。

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3局上，孔念恩吞三振，張進德敲右外野飛球被接殺，辛元旭挨觸身球上壘，王正棠敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

第二局（富邦悍將 0：0 味全龍）

2局下，劉基鴻吞三振，林智勝吞三振，李凱威敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

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2局上，范國宸擊出右外野高飛球被接殺，王詩聰吞三振，林哲瑄敲內野飛球被接殺，3出局。

第一局（富邦悍將 0：0 味全龍）

1局下，林孝程吞三振，吉力吉撈．鞏冠敲右外野平飛球被接殺，郭天信敲二壘方向滾地球被刺殺，3出局。

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1局上，王正棠敲游擊方向滾地球被刺殺，劉俊豪敲左外野一壘安打，申皓瑋敲三壘方向滾地球形成雙殺，3出局。

富邦悍將先發投手江少慶。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手江少慶。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手鋼龍。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手鋼龍。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手江少慶。（記者陳志曲攝）

賽前：

富邦悍將先發打序：

第1棒 王正棠 二壘手

第2棒 劉俊豪 游擊手

第3棒 申皓瑋 中外野手

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 王詩聰 指定打擊

第6棒 林哲瑄 左外野手

第7棒 孔念恩 右外野手

第8棒 張進德 捕手

第9棒 辛元旭 三壘手

先發投手：江少慶



味全龍先發打序：

第1棒 林孝程 左外野手

第2棒 吉力吉撈．鞏冠 捕手

第3棒 郭天信 中外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 林智勝 指定打擊

第6棒 李凱威 二壘手

第7棒 高孝儀 右外野手

第8棒 拿莫．伊漾 一壘手

第9棒 曾傳昇 游擊手

先發投手：鋼龍

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