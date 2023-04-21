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中職Live》桃猿單場6E種敗因 統一狂灌22分大勝桃猿

2023/04/21 22:09

第九局（猿2：22獅）

9上，邱丹左外野二壘安打，張閔勛三振出局，梁家榮左外野飛球出局，成晉中外野落地安打，二壘跑者回來得分，馬傑森游擊滾地球出局，猿2：22獅。

第八局（猿1：22獅）

8上，統一更換投手劉軒荅，桃猿打線三上三下。

8下，桃猿更換投手邱駿威，2出局後，邱智呈四壞保送，陳鏞基二壘安打，一壘跑者回來得分，猿1：22獅，許哲晏二壘滾地球出局。

第七局（猿1：21獅）

7上，統一更換投手江承峰，張閔勳三游間穿越安打，梁家榮右外野二壘打，成晉三游間穿越安打，三壘跑者回來得分，猿1：14獅，林承飛二壘平飛球出局，陳晨威游擊滾地球，二壘跑者遭封殺。

7下，一人出局後，胡金龍二壘滾地球形成內野安打，唐肇廷四壞保送，邱智呈一壘滾地球，二壘跑者遭封殺，陳鏞基遭觸身球，形成滿壘，許哲晏四壞保送，三壘跑者回來得分，桃猿更換投手許竣暘， 猿1：15獅，林岱安左外野二壘打，猿1：18獅，林靖凱游擊滾地球，靠游擊手失誤上壘，李丞齡左外野三分砲，  猿1：21獅，何恆佑左外野飛球出局。

成晉一壘安打帶1分打點。（記者李惠洲攝）

李丞齡全壘打。（記者李惠洲攝）

第六局（猿0：14獅）

6上，1出局後，陳晨威右外野落地安打，郭嚴文左外野安打，廖健富左外野飛球出局，朱育賢左外野飛球出局。

6下，陳傑憲四壞保送，胡金龍左外野二壘打，蘇智傑二壘滾地球形成二壘手失誤，二三壘跑者回來得分，猿0：12獅，林子豪左中外野二壘打，猿0：13獅，陳鏞基三壘滾地球出局，許哲晏右外野落地安打，陳重羽高飛犧牲打， 猿0：14獅，林靖凱三游間穿越安打，桃猿更換投手張梓軒，李丞齡三壘滾地球出局。

郭嚴文接球失誤。（記者李惠洲攝）

林子豪二壘安打。（記者李惠洲攝）

第五局

5上，兩出局後，梁家榮右外野落地安打，成晉二壘滾地球出局。

5下，桃猿更換投手莊昕諺，一出局後，陳重羽左外野落地安打，林靖凱游擊方向滾地球，二壘跑者遭封殺，李丞齡游擊上空飛球出局。

第四局（猿0：10獅）

4上，1出局後，林立右外野落地安打，廖健富左外野飛球出局，朱育賢三振出局。

4下，陳傑憲二壘滾地球，靠二壘手傳球失誤上二壘，胡金龍游擊滾地球出局，蘇智傑右外野兩分砲，猿0：10獅，林子豪三振出局，陳鏞基三壘平飛球出局。

蘇智傑全壘打。（記者李惠洲攝）

第三局

3上，桃猿打線三上三下。

3下，統一打線三上三下。

第二局（猿0：8獅）

２上，桃猿打線三上三下。

２下，陳重羽三壘滾地球形成二壘安打，林靖凱二壘平飛球出局，李丞齡中間方向穿越安打，陳傑憲一二壘間穿越安打，三壘跑者回來得分，猿0：4獅，胡金龍右外野落地安打，跑者回來得分，猿0：5獅，蘇智傑中外野飛球形成二壘安打，跑者回來得分，猿0：6獅，林子豪三振出局，陳鏞基中間方向穿越安打，二三壘跑者回來得分， 猿0：8獅，林祖傑三壘滾地球，二壘跑者遭封殺。

第一局 （猿0：3獅）

１上，桃猿打線三上三下。

1下，李丞齡游擊滾地球靠游擊手失誤上壘，陳傑憲犧牲短打出局，統一提出挑戰後維持原判，胡金龍游擊滾地球靠游擊手失誤上壘，蘇智傑遭觸身球上一壘，林子豪三振出局，投手暴投，三壘跑者回來得分，猿0：1獅，陳鏞基三壘方向穿越安打，二三壘跑者回來得分，猿0：3獅，林祖傑游擊滾地球，二壘跑者遭封殺。

李丞齡。（記者李惠洲攝）

桃猿失誤。（記者李惠洲攝）

陳鏞基長打。（記者李惠洲攝）

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

威達爾遇亂流。（記者李惠洲攝）

蘇智傑。（記者李惠洲攝）

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 CF
2 林立 2B
3 廖健富 DH
4 朱育賢 1B
5 邱丹 LF
6 宋嘉翔 C
7 梁家榮 3B
8 成晉 RF
9 林承飛 SS

先發投手：威達爾

威達爾。（記者李惠洲攝）

統一獅先發打序

1 李丞齡 RF
2 陳傑憲 CF
3 胡金龍 DH
4 蘇智傑 LF
5 林子豪 3B
6 陳鏞基 1B
7 林祖傑 2B
8 陳重羽 C
9 林靖凱 SS

先發投手：布雷克

布雷克。（記者李惠洲攝）

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