MLB》猛夯177公里光速轟！ 張育成刷新大聯盟生涯最速轟紀錄（影音）

YU CHANG SHOWING OFF THE DAD STRENGTH!



WHAT A MOMENT!



HOMERS THE DAY AFTER HAVING HIS DAUGHTER!

pic.twitter.com/qze01sTIwB — Tyler Milliken ⚾️ （@tylermilliken_） April 20, 2023

〔體育中心／綜合報導〕帶著愛女Winola出生的好運加持，紅襪台灣好手張育成今天火速歸隊敲出本季第2轟，擊球初速高達109.7英哩（約177公里），刷新大聯盟生涯最速轟紀錄。

張育成此役在5下狙擊雙城投手阿爾卡拉（Jorge Alcala），擊出飛上左外野「綠色怪物」的2分砲，擊球初速109.7英哩、擊球仰角21度、飛行距離388英呎，這是張育成本季所敲出的第2發全壘打。

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張育成。（美聯社）

《Red Sox Nation Stats》指出，張育成這轟擊球初速109.7英哩，創下大聯盟生涯最速轟紀錄，另外這也是他生涯所擊出第5強勁的球。

張育成本季已出賽13場，合計30打數敲3安、包括2轟，貢獻6分打點，打擊三圍.100/.156/.300，吞下10次三振。

⭐️ 109.7 MPH is the 5th-hardest hit ball in the career of #RedSox Yu Chang, and his hardest hit home run. — Red Sox Nation Stats （@RSNStats） April 20, 2023

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