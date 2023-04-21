全中運》地主新竹縣首面金牌到手！新豐國中彭成愷自由車奪冠

新竹縣新豐國中自由車選手彭成愷今天替新竹縣爭光拿下全中運的首面金牌。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023全國中等學校運動會地主隊新竹縣從3月初資格賽開打迄今，終於拿下第1面金牌啦！

這歷史性的一刻是由新竹縣新豐國中自由車選手彭成愷在國男組自由車72公里個人公路賽中寫下的紀錄。新竹縣長楊文科前天才宣布個人賽第1名的獎金將加碼到10萬元，彭成愷率先贏得。

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全中運自由車項目今天早上在台3線舉行高男組110公里、高女組72公里、國男組72公里以及國女組36公里個人公路賽，各組選手在中午前陸續回到終點。地主選手新豐國中彭成愷在國男組踩出金牌，同隊選手劉超然則拿下第4名。

彭成愷賽後受訪說，上週日（16日）他在台中比完個人爭先賽後有點中暑，昨天還流了鼻血，今天才稍微好轉，比賽狀況還算順利。不過很多對手都很強，一直到最後衝刺階段時，他還受其他選手「包夾」，一度擦撞，所幸他趕緊找到縫隙，一邊嚷著「借過！借過！」後鑽出車陣，才擺脫其他選手，領先衝過終點。

他說，比賽中，他對峨眉湖路段最有印象，因為「大佛那邊的下坡坡度很斜又進彎，大家都貼很近，相當危險」。

教練方芬芳說，彭成愷短距離爆發力比較好，賽前她看好彭成愷、劉超然、以及謝易錡都有實力摘金，也叮嚀他們要互相協助，可惜謝易錡賽中不慎摔車，劉超然的車也在昨天出現零件疲乏等狀況。不過雖然是個人賽，但選手們都需要運用策略，以團隊作戰，「所以他們都是金牌！」

新竹縣新豐國中自由車金牌選手彭成愷。（取自竹縣府官網）

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