路跑》讓地球更美好！ 台灣跑友需要有更具體作為

路跑環保杯。（清華大學提供）

〔體育中心／綜合報導〕跑步運動一向是國人喜愛從事的運動項目之一，而跑步人潮所帶動的揮汗商機也讓諸多城市視路跑賽事為城市行銷的重要工具，而人潮所帶來的環境衝擊在現今氣候變遷下所必須嚴肅面對的課題。

事實上，路跑界近年來也意識到賽事衝擊，如超級馬拉松協會與國立清華大學合力完成了路跑賽事碳足跡盤查規範，是國內運動界的首創，而台北台北馬拉松、棲蘭林道越野馬拉松及田中馬拉松也陸續進行碳足跡盤查，同樣地，上個月辦理的萬金石馬拉松也申請世界田徑總會的金標認證，認證內容也涵蓋環境永續課題，這些作為都是朝淨零碳排目標所作的努力。

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國立清華大學運動事業及政策中心從去年底開始選定三場賽事進行跑友環境永續調查，了解跑友的環境永續意識、環境永續作為感受及支持賽事永續作為等，這也是路跑界第一次針對跑友在環境議題上進行大規模的調查，重要結果分述如下；

路跑環保杯。（清華大學提供）

一、跑友環境永續意識高

針對跑友的環境永續意識，結果顯示接近九成的跑友具有高度的環境永續意識，其中有九成五的跑友都同意｢會身體力行做好環境保護｣、｢願意願付出代價保護自然資源｣及｢有責任保護自然環境｣等。從結果看來，跑友可以說是心中有地球，負責主持調查的黃煜教授指出這個結果與過往其他單位類似的調查相比較，現今跑友確實比較在意環境議題。

二、環境永續賽事提升形象

在是否認同賽事的環境永續作為方面，結果顯示八成五的跑友認為賽事的環境友善作為可以為賽事形象加分，也有八成的跑友認為賽事環境永續作為符合預期並，毫無疑問地，結果顯示賽事環境永續作為肯定是形象加分題，這也說明了路跑賽事融合環境永續元素成為許多企業公關活動的重要工具。

三、跑友持續參加綠色賽事

針對跑友是否會持續參加環境永續賽事時，八成五的跑友表示會繼續參加這項賽事或推薦別人參加，黃煜教授提到某種情況也反映出跑友的自我保護機制，畢竟，參加路跑賽事可能是項高成本的投資，除報名費，交通、住宿及購物，甚至時間都是不小的開銷，因此，出現維護自我決定的比例相當高。

四、誰比較重視環境議題呢?

本次調查也針對跑友的基本背景與環境永續、感受及支持態度進行交叉分析，結果顯示｢三高｣的跑友有較高的環境永續意識，以及展現支持環境永續賽事，｢三高｣是指教育程度、年齡及運動消費金額較高的跑友，顯示財富自由度高的跑友期待生活品質的同時，也比較重視周遭生活環境，同時，女性在｢關心氣候變候變遷新聞｣、｢會身體力行做好環境保護｣、及｢有責任保護自然環境｣等題項要比男性更為關心，事實上，這也與一般過往的研究也有相同的結果，不同教育程度及年齡族群在環境永續意識也出現明顯差異的情況，高學歷者及高齡跑友似乎更關心環境議題，值得一提的是，高齡跑友展現出對於環境永續賽事的忠誠度。最後出現差異的則是不同運動消費金額的跑友，運動消費越多的跑友越重視環境議題以及支持環境永續賽事

五、期待跑友更多擁抱環境友善行為

面對調查結果有超過八九成跑友關心環境議題，主持專案的黃煜教授則表示過往這種環境永續調查比較容易落入｢心動、缺乏行動｣的窘境，似乎面對這樣重要但不急迫的議題，消費者總會輕易放棄行動，這個情況也出現在賽事補給的環保杯使用，以往賽事廢棄物最為人詬病的就是使用大量的一次性紙杯，而這些廢棄物都是賽事辦理單位沉重的負擔。

清華大學運動事業及政策中心黃煜主任觀察面對氣候變遷議題，許多產業都已經如火如荼進行產業轉型，如觀光業的環保旅店、永續生態旅遊都已經紛紛出籠，也建議賽事辦理單位透過環境永續體驗或教育協助跑友對於環境永續有更完整的認識，甚至鼓勵其化身為永續跑友，並成為永續實踐家，對於淨零碳排是一大助益，當然，主管的政府部門對於這些所謂永續賽事應該要鼓勵機制，包括規劃認證制度、行政協調或激勵條款等才得以讓這些賽事永續發展。

路跑環保杯。（清華大學提供）

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