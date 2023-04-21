MLB》「帶MVP光環回美國」 張進德感受張育成比賽壓力很大

紅襪隊台灣好手張育成。（美聯社）

〔記者羅志朋／台北報導〕紅襪台灣好手張育成今晨對雙城轟出2分砲，本季兩轟都飛躍芬威球場左外野「綠色怪物」大牆，效力富邦悍將的哥哥張進德說，「我今天一大早起床有看臉書Highlight，（張育成）內角低球打得漂亮，擊球初速滿快的耶。」張育成這一轟擊球初速高達109.7英里（約177公里），寫下個人大聯盟生涯最速轟紀錄。

張育成今年初與紅襪簽下1年85萬美元合約，隨後在經典賽大放異彩，榮膺A組預賽MVP，只是他在紅襪雖轟出兩發全壘打，不過累計打擊率1成，30打數吞下10K，數據並不理想。

請繼續往下閱讀...

張進德認為，經典賽和大聯盟比賽氛圍不一樣，從影片來看，弟弟看起來有些壓力，「可能帶著MVP光環回到美國吧。」

張進德說，「看育成打經典賽感覺很放鬆，很享受高張力的比賽，比較放得開來打，在場上始終保持笑容，在大聯盟比賽一定會有壓力，可能會想著壓力什麼的，不過還是要保持笑容，放鬆去打，成績自然而然就會出來。」

本季張進德累計打擊率1成94，36打數尚未開轟，所敲7安全都是一壘安打，長打率和打擊率同為僅1成94，表現並不理想。

張進德表示，開季到現在打壞球頻率太高了，有點急躁，沒有把握揮擊好球，追打壞球，「現在自信有點不太夠，在打擊上與投手對決沒有做到很放鬆、很享受，太想求表現，這部分還要做調整。」

富邦悍將捕手張進德。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法