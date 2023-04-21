日職》田中將大締造美日通算2500K大紀錄！ 樂天再見安逆轉火腿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲強投田中將大今天達成美日通算2500次三振大紀錄，但他此役表現不佳，主投4.2局失掉7分，靠著隊友火力援護逃過敗投。

此役之前，田中將大美日通算投出2498次三振（大聯盟991次+日職1507次），只差2次三振就能達成美日通算2500次三振偉業。

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今日交手日本火腿，田中將大在2上K掉萬波中正，4上用一顆135公里內角偏低滑球三振火腿洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara），達成美日通算2500次三振大紀錄，寫下史上第4人壯舉，加入石井一久、達比修有、野茂英雄的行列。

田中將大達成美日通算2500次三振大紀錄。（取自推特）

田中將大前4局都沒掉分，不過在5上遇到嚴重亂流大爆炸，最終主投4.2局退場，用了89球，被敲6支安打，失7分責失，投出3次三振、2次保送，防禦率漲至3.63，退場時是敗投候選人。

樂天台灣投手宋家豪今日在8局上半後援登板，面對3位打者用了11球，最快球速148公里，被敲1支安打無失分，防禦率下修至5.40。

樂天帶著6：7的落後進入9局下半，他們展開大反攻，在無人出局滿壘情況下，8下才敲出全壘打的西川遙輝再度建功，敲出右外野適時安打，扳成7：7平手，接著山崎剛把握住機會當英雄，擊出右外野再見安打，終場樂天以8：7演出逆轉勝，田中將大逃過敗投。

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