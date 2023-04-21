日職》最快飆164公里！ 「令和怪物」開季20局0失分創隊史新頁

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天在主場面對軟銀鷹，他主投7局僅被敲3安，送出8次三振，開季連20局無失分。羅德牛棚最後驚險守成，終場以3比2贏球，佐佐木朗希收下開季3連勝，而羅德隊的戰績10勝7敗，和龍頭軟銀沒有勝差。

佐佐木朗希在首局2出局後，被軟銀強打柳田悠岐敲安上壘，接著發生暴投，讓對方跑者上到三壘。佐佐木朗希及時讓軟銀四番栗原陵矢敲滾地球出局，化解失分危機。

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佐佐木朗希。（資料照，法新社）

第3局佐佐木朗希被軟銀中村晃敲安後，這是他開季前三戰以來，首度單場被敲至少2安。總計佐佐木朗希主投7局被敲3安，送出8次三振，另出現1次保送、2次暴投，沒有失分，最快投到164公里平自身在日職紀錄，同時也是日職例行賽的最速紀錄。

佐佐木朗希在今年開季連20局無失分，本季至今沒有被敲任何一支長打，防禦率仍是完美的「0」。根據《日刊體育》報導，佐佐木朗希開季前3戰先發拿3勝，而且都沒有失分，創下羅德隊史紀錄。

羅德洋投佩多摩（Luis Perdomo）、終結者益田直也各投1局失1分，驚險守住勝利。

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