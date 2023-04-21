晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》連續2場好投都無緣勝投 林子崴：球隊贏球比較重要

2023/04/21 20:02

林子崴。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕林子崴今年回到先發輪值，開季2場先發都交出1分責失的好投，昨更演出睽違6年的優質先發，即便兩度與苦候6年的先發勝擦身而過，他卻覺得，只要做到自己的工作，球隊贏球還是比較重要。

林子崴9日對富邦悍將投5.2局失1分、昨對中信兄弟投6.1局失2分，責失分都只有1分，9日在平手時退場，昨是牛棚接手後被追平，「我不會怪隊友發生失誤，畢竟第1個跑者是我保送上去的。」

林子崴指出，這2場都有5個保送，內容其實不是很好，連他在投手丘上都會氣自己，雖然球速還沒完全上來，但是品質要投出來，盡量用最少球數與打者對決。

林子崴表示，雖然這2場都無緣勝投，至少不像以前是投到爆掉，有把分數控制在球隊有競爭的範圍，讓球隊有贏球的機會，「把我能控制的部份做好，讓自己有辦法在一軍生存。」

林子崴認為，這幾年經歷好幾次傷停然後開刀，就算完成復健仍不知道能做到什麼程度，目前身體都很正常，希望繼續努力調整，把開季的狀態保持下去

林子崴前次優質先發得回溯到2017年4月1日，對中信兄弟投6局只失1分，還送出8次三振，開季第1場出賽就拿到勝投，月底因為手肘肌腱發炎下二軍休養，7月因為傷勢復發提前關機，「我記得那場，在新莊嘛！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。