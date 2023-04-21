中職》連續2場好投都無緣勝投 林子崴：球隊贏球比較重要

林子崴。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕林子崴今年回到先發輪值，開季2場先發都交出1分責失的好投，昨更演出睽違6年的優質先發，即便兩度與苦候6年的先發勝擦身而過，他卻覺得，只要做到自己的工作，球隊贏球還是比較重要。

林子崴9日對富邦悍將投5.2局失1分、昨對中信兄弟投6.1局失2分，責失分都只有1分，9日在平手時退場，昨是牛棚接手後被追平，「我不會怪隊友發生失誤，畢竟第1個跑者是我保送上去的。」

請繼續往下閱讀...

林子崴指出，這2場都有5個保送，內容其實不是很好，連他在投手丘上都會氣自己，雖然球速還沒完全上來，但是品質要投出來，盡量用最少球數與打者對決。

林子崴表示，雖然這2場都無緣勝投，至少不像以前是投到爆掉，有把分數控制在球隊有競爭的範圍，讓球隊有贏球的機會，「把我能控制的部份做好，讓自己有辦法在一軍生存。」

林子崴認為，這幾年經歷好幾次傷停然後開刀，就算完成復健仍不知道能做到什麼程度，目前身體都很正常，希望繼續努力調整，把開季的狀態保持下去

林子崴前次優質先發得回溯到2017年4月1日，對中信兄弟投6局只失1分，還送出8次三振，開季第1場出賽就拿到勝投，月底因為手肘肌腱發炎下二軍休養，7月因為傷勢復發提前關機，「我記得那場，在新莊嘛！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法