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日職》仍無法擺脫墊底！火腿最多6分領先卻遭大逆轉 讓新庄監督嘆氣

2023/04/22 07:01

（影片來源：太平洋聯盟ＴＶ）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天單局灌進7分，一度握有全場最多的6分領先，未料無法守住領先優勢，最後還被樂天金鷲山崎剛擊出再見安打，讓火腿以7比8吞敗，慘遭對手大逆轉。火腿隊未能擺脫太平洋聯盟墊底，監督新庄剛志賽後卻說，「這是怎樣的比賽阿...。」

火腿打線在第5局突破樂天強投田中將大的投球，單局灌進7分，但樂天打線5局下追回3分，第6局再追1分。第8局樂天金鷲靠代打西川遙輝對老東家火腿擊出陽春砲，幫助樂天追到1分差。

9局下火腿派出田中正義後援，未料他一個人都無法解決，自己還發生一次守備失誤，面對5人被敲4安，包含西川遙輝的追平安、以及山崎剛的再見安打，讓田中正義吞下本季首敗，賽後防禦率為4.50。

日本火腿若昨晚贏球，就能擺脫洋聯地點，但最後卻遭大逆轉吞敗，火腿本季戰績為5勝13敗，仍是全日職12隊中最差；樂天金鷲贏球後，戰績為6勝10敗排洋聯第五。

日媒《Daily》報導，新庄剛志表示，「這是怎樣的比賽阿...很不甘心。但從比賽的角度來看很有趣。」他也提到，球隊在第5局的7分大局後有些地方鬆懈，發現自家先發投手加藤貴之在場邊熱身幾十分鐘，就有點擔心他的狀況。而加藤貴之在5局下就失掉3分，他此役主投5.1局失5分4分自責，無關勝敗。

此外，日本火腿的終結者石川直也因傷無法登板，預計將會被降至二軍。

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