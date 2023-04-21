高球》力退兩位國家隊員 清大楊孝哲大專錦標賽男公開組奪冠

楊孝哲。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕111學年度大專校院高爾夫錦標賽今於花蓮球場落幕，清大運科系二年級楊孝哲從前兩輪並列第五，一路回升，力退兩位國體的現任國家隊員蘇晉弘和陳佑宇震撼人心。決勝輪他先在第13洞因蘇晉弘球落沙坑的雙柏忌，連追2桿得以並列第一，接著在第14、15洞連續抓鳥奠定勝基，為清大贏得大專高球錦標賽首座公開男子組冠軍。

楊孝哲表示，這是他上大學後第一個全國冠軍，具新里程碑的意義，「賽前我設定要提高Par On率，果然比前一天打出Bogey Free的時Par On率更高，證明我的策略執行得當。」蘇晉弘最後2洞連追2桿，讓人看得血脈賁張，只是時不我予，最終仍以1桿之差屈居亞軍。

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落後1桿出發的楊孝哲謹守穩字訣，3鳥、2柏忌、繳決勝輪最低71桿，累計288桿。蘇晉弘2鳥、柏忌、雙柏忌各一、73桿，累計289桿。陳佑宇75桿，累計293桿季軍。

女子公開組國體宋有娟落後4桿出發，靠第7、8兩洞連續抓鳥超車後，得以逆轉並領先到底。宋有娟最終以75桿繳卡，累計313桿，在女子公開組完成二連霸。「很幸運，連續兩年都是後來居上獲得冠軍，證明高爾夫運動變數大，不到最後無法知道冠軍誰屬。」

領先了三回合的鄭昕然最終回83桿，累計317桿飲恨居次，她近兩年未參加比賽，只經一個月苦練，便獲亞軍，實屬難能可貴。「先恭喜有娟，她韌性十足，是冠軍的絕佳人選，我希望日後在兼顧學業之餘，繼續享受高爾夫帶來的樂趣。」國體田依婷320桿獲季軍。

城市科大阮益豈連續兩天都是分組最佳，以149桿獲得一般男子組冠軍，也是城市科大在這項目的三連霸，他和隊友謝坤霖、郭謙羿聯手，以305桿勇奪一般男子團體組冠軍，並寫下賽史最長的11連冠紀錄。教練曾秀鳳表示，阮益豈很努力，謝坤霖很有天分，都是城市科大的生力軍。

宋有娟。（大會提供）

兩名台科大女子選手王薏涵、林晏瑜，分別以165及170桿榮獲一般女子組冠、亞軍，台灣大學江奕嫻也以170桿並列亞軍，王、林兩人聯手以335桿助台科大在一般女子團體組封后。

為期四天的111學年度大專校院高爾夫錦標賽，國立體大在公開組男團及公開組女子個人兩項封王，另有男公開個人及女公開團體兩項亞軍，仍是最大贏家。清大則獲女公開團體、男公開個人冠軍及女公開個人亞軍、男公開團體季軍居次，城市科大與台科大各2冠1亞並列第三。

花蓮縣長徐榛蔚（中）特別頒獎給男公開團體組亞軍城市科大，右三為東華大學副校長徐輝明左一為花蓮球場總經理鄭榮意。（大會提供）

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