晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》力退兩位國家隊員 清大楊孝哲大專錦標賽男公開組奪冠

2023/04/21 21:50

楊孝哲。（大會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕111學年度大專校院高爾夫錦標賽今於花蓮球場落幕，清大運科系二年級楊孝哲從前兩輪並列第五，一路回升，力退兩位國體的現任國家隊員蘇晉弘和陳佑宇震撼人心。決勝輪他先在第13洞因蘇晉弘球落沙坑的雙柏忌，連追2桿得以並列第一，接著在第14、15洞連續抓鳥奠定勝基，為清大贏得大專高球錦標賽首座公開男子組冠軍。

楊孝哲表示，這是他上大學後第一個全國冠軍，具新里程碑的意義，「賽前我設定要提高Par On率，果然比前一天打出Bogey Free的時Par On率更高，證明我的策略執行得當。」蘇晉弘最後2洞連追2桿，讓人看得血脈賁張，只是時不我予，最終仍以1桿之差屈居亞軍。

落後1桿出發的楊孝哲謹守穩字訣，3鳥、2柏忌、繳決勝輪最低71桿，累計288桿。蘇晉弘2鳥、柏忌、雙柏忌各一、73桿，累計289桿。陳佑宇75桿，累計293桿季軍。

女子公開組國體宋有娟落後4桿出發，靠第7、8兩洞連續抓鳥超車後，得以逆轉並領先到底。宋有娟最終以75桿繳卡，累計313桿，在女子公開組完成二連霸。「很幸運，連續兩年都是後來居上獲得冠軍，證明高爾夫運動變數大，不到最後無法知道冠軍誰屬。」

領先了三回合的鄭昕然最終回83桿，累計317桿飲恨居次，她近兩年未參加比賽，只經一個月苦練，便獲亞軍，實屬難能可貴。「先恭喜有娟，她韌性十足，是冠軍的絕佳人選，我希望日後在兼顧學業之餘，繼續享受高爾夫帶來的樂趣。」國體田依婷320桿獲季軍。

城市科大阮益豈連續兩天都是分組最佳，以149桿獲得一般男子組冠軍，也是城市科大在這項目的三連霸，他和隊友謝坤霖、郭謙羿聯手，以305桿勇奪一般男子團體組冠軍，並寫下賽史最長的11連冠紀錄。教練曾秀鳳表示，阮益豈很努力，謝坤霖很有天分，都是城市科大的生力軍。

宋有娟。（大會提供）

兩名台科大女子選手王薏涵、林晏瑜，分別以165及170桿榮獲一般女子組冠、亞軍，台灣大學江奕嫻也以170桿並列亞軍，王、林兩人聯手以335桿助台科大在一般女子團體組封后。

為期四天的111學年度大專校院高爾夫錦標賽，國立體大在公開組男團及公開組女子個人兩項封王，另有男公開個人及女公開團體兩項亞軍，仍是最大贏家。清大則獲女公開團體、男公開個人冠軍及女公開個人亞軍、男公開團體季軍居次，城市科大與台科大各2冠1亞並列第三。

花蓮縣長徐榛蔚（中）特別頒獎給男公開團體組亞軍城市科大，右三為東華大學副校長徐輝明左一為花蓮球場總經理鄭榮意。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。