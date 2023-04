NBA》曾帶領暴龍奪下隊史首冠 主帥納斯下台一鞠躬

暴龍宣布解雇主帥納斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今年於附加賽止步,被外界形容為「一個令人失望的賽季」,而主帥「護士」納斯(Nick Nurse)曾於受訪時坦言,會好好思考未來去留,不料此番言論傳出引起管理層與球員不滿,今天暴龍球團宣布,將與他分道揚鑣。

例行賽接近尾聲時,納斯就公開表示,當這個賽季結束時,他會評估一切,甚至就自己而言,也會花幾週時間靜下心來整理思緒,來看看與球隊的關係如何,以及任何事。但傳出有球員不喜歡聽到自家教練這樣公開質疑球隊的未來,且賽季還沒結束,他們仍在努力挽救,爭取更好的名次。

請繼續往下閱讀...

儘管納斯事後喊話,自己很想贏,也非常願意與總管尤基利(Masai Ujiri)積極溝通,攜手讓球隊重返冠軍,但近日據美媒《clutchpoints》報導,暴龍與他的裂痕已經產生,加上今年戰績不甚理想,以及對他無法培養出年輕球員感到失望,已經開始尋覓新主帥,最終確定與納斯分手。

納斯在2013年就進入暴龍,擔任助理教練職務,2019年接任凱西(Dwane Casey)成為新任總教練,執教第一年就帶領多倫多拿下隊史首冠,隔年榮獲賽季最佳教練殊榮,五個賽季取得了227勝163敗。目前也有消息指出,接任的領跑者為因桃色風波遭塞爾提克禁賽的前總教練烏杜卡(Ime Udoka)。

Nick Nurse is out as Raptors coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HEKwTAdfUH