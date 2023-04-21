NBA》曾帶領暴龍奪下隊史首冠 主帥納斯下台一鞠躬

暴龍宣布解雇主帥納斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今年於附加賽止步，被外界形容為「一個令人失望的賽季」，而主帥「護士」納斯（Nick Nurse）曾於受訪時坦言，會好好思考未來去留，不料此番言論傳出引起管理層與球員不滿，今天暴龍球團宣布，將與他分道揚鑣。

例行賽接近尾聲時，納斯就公開表示，當這個賽季結束時，他會評估一切，甚至就自己而言，也會花幾週時間靜下心來整理思緒，來看看與球隊的關係如何，以及任何事。但傳出有球員不喜歡聽到自家教練這樣公開質疑球隊的未來，且賽季還沒結束，他們仍在努力挽救，爭取更好的名次。

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儘管納斯事後喊話，自己很想贏，也非常願意與總管尤基利（Masai Ujiri）積極溝通，攜手讓球隊重返冠軍，但近日據美媒《clutchpoints》報導，暴龍與他的裂痕已經產生，加上今年戰績不甚理想，以及對他無法培養出年輕球員感到失望，已經開始尋覓新主帥，最終確定與納斯分手。

納斯在2013年就進入暴龍，擔任助理教練職務，2019年接任凱西（Dwane Casey）成為新任總教練，執教第一年就帶領多倫多拿下隊史首冠，隔年榮獲賽季最佳教練殊榮，五個賽季取得了227勝163敗。目前也有消息指出，接任的領跑者為因桃色風波遭塞爾提克禁賽的前總教練烏杜卡（Ime Udoka）。

Nick Nurse is out as Raptors coach, sources tell ESPN. pic.twitter.com/HEKwTAdfUH — Adrian Wojnarowski （@wojespn） April 21, 2023

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